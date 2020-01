Jola Rutowicz (35 l.) po wygranej w „Big Brother” rozpoczęła swoją medialną karierę. Kiedyś uważana za symbol kiczu i przesady – teraz odmieniona blond piękność, która robi karierę w Miami jako modelka. Jola postanowiła przypomnieć o sobie na Instagramie. Rutowicz w dalszym ciągu czuje się sexy i opublikowała gorące zdjęcie w bikini.

[Co działo się w show-biznesie 10 lat temu] Przed GODLEWSKIMI naczelną KICZU była JOLA RUTOWICZ

Seksowna Jola Rutowicz pozuje na skałach w Miami

Jola na stałe opuściła Polskę kilka lat temu. Postanowiła wyprowadzić się do USA, a dokładniej słonecznego Miami. W 2013 roku poinformowała, że spodziewa się dziecka. Raz na jakiś czas przylatuje do rodzinnego kraju, jednak to Stany są teraz jej domem.

Rutowicz chyba niezbyt dobrze przyjmuje krytykę, gdyż wyłączyła opcję komentowania na swoim Instagramie. Na najnowszej fotografii pozuje na skałach. Jola ma na sobie wielki kapelusz, biały T-shirt, który podkreślił jej ciemną opaleniznę i czarny dół od kostiumu kąpielowego. Od razu w oczy rzuca się jej szczupła sylwetka i długi nogi. Bez wątpienia Rutowicz może poszczycić się figurą modelki. Nawet po ciąży wygląda rewelacyjnie i bardzo szczupło.

Zdecydowanie na lepsze wyszło jej przefarbowanie włosów i zrezygnowanie z tak wulgarnego stylu. Teraz Rutowicz zafascynowała się medycyną estetyczną. Wygląda na to, że Jola jest szczęśliwa żyjąc swoim American Dream.

Dobrze wygląda?

