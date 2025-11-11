Nadchodzi wielki finał „Tańca z Gwiazdami”, emocje sięgają zenitu, a teraz gruchnęły szokujące wieści o jednej z najgorętszych par. Półfinał „Tańca z Gwiazdami” już za nami Nadchodzi wielki finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. To był wyjątkowy sezon – przepełniony wspomnieniami, nostalgią i powrotem wielkich gwiazd. Fani są zgodni – jest jednym z najlepszych w historii. Już w niedzielę czeka nas wielki finał tanecznego show, a wraz z nim zwieńczenie tego niezwykłego widowiska. Fani już nie zacierają ręce – to będzie wydarzenie sezonu! Choć fani czują ogromne emocje w związku zbliżającym się finałem, to teraz mają kolejny powód do dyskusji – chodzi bowiem o jedną z gwiazdorskich par, której udział od początku budził mieszane reakcje, jak i liczne kontrowersje – zwłaszcza po jednym z ostatnich odcinków. Zillmann i Lesar odleciały w „TzG”. Przecież to show oglądają dzieci!

Huczy wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od początku byli w centrum uwagi – to w tym programie para oficjalnie zakończyła krążące wokół nich spekulacje – potwierdzili swój związek pocałunkiem. Ich odpadnięcie również wywołało wielkie emocje, ze względu na niezwykle mocną, emocjonalną reakcję Agnieszki Kaczorowskiej, o której mówiły wszystkie portale w kraju. Po ogłoszeniu wyników Kaczorowska i Rogacewicz czym prędzej uciekli ze studia, unikając swoich kolegów z programu i odmawiając udziału w tradycyjnej dla programu transmisji na żywo. Ponadto Agnieszka w mocnych słowach odniosła się do hejtu krążącego wokół pary. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu, schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia. Widzowie „Tańca z gwiazdami” wcale ich nie chcieli w finale. Wyciekły wyniki głosowania