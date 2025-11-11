Odpadli i obrazili się na Polsat. Takie wieści o Kaczorowskiej i Rogacewiczu przed finałem „TzG”
Nadchodzi wielki finał „Tańca z Gwiazdami”, emocje sięgają zenitu, a teraz gruchnęły szokujące wieści o jednej z najgorętszych par.
Półfinał „Tańca z Gwiazdami” już za nami
Nadchodzi wielki finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. To był wyjątkowy sezon – przepełniony wspomnieniami, nostalgią i powrotem wielkich gwiazd. Fani są zgodni – jest jednym z najlepszych w historii. Już w niedzielę czeka nas wielki finał tanecznego show, a wraz z nim zwieńczenie tego niezwykłego widowiska. Fani już nie zacierają ręce – to będzie wydarzenie sezonu!
Choć fani czują ogromne emocje w związku zbliżającym się finałem, to teraz mają kolejny powód do dyskusji – chodzi bowiem o jedną z gwiazdorskich par, której udział od początku budził mieszane reakcje, jak i liczne kontrowersje – zwłaszcza po jednym z ostatnich odcinków.
Huczy wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od początku byli w centrum uwagi – to w tym programie para oficjalnie zakończyła krążące wokół nich spekulacje – potwierdzili swój związek pocałunkiem. Ich odpadnięcie również wywołało wielkie emocje, ze względu na niezwykle mocną, emocjonalną reakcję Agnieszki Kaczorowskiej, o której mówiły wszystkie portale w kraju.
Po ogłoszeniu wyników Kaczorowska i Rogacewicz czym prędzej uciekli ze studia, unikając swoich kolegów z programu i odmawiając udziału w tradycyjnej dla programu transmisji na żywo. Ponadto Agnieszka w mocnych słowach odniosła się do hejtu krążącego wokół pary.
Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu, schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia.
Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale „TzG”?
Zaczęto mówić o konflikcie na linii Kaczorowska – Polsat. Po odpadnięciu Agnieszka chętnie lajkowała komentarze, które atakowały stację, zrezygnowała z udziału w emitowanym na Polsacie kabarecie, jednocześnie pojawiając się w konkurencyjnym „Pytaniu na śniadanie” emitowanym na TVP.
Z tego powodu pojawiły się kolejne spekulacje – czy obrażona na telewizję Polsat para pojawi się w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”? Pudelek skontaktował się z osobą z produkcji, która stwierdziła że występ w finale został zawarty w umowie programu. Na ten moment para nie odwołała swojego udziału.
Na razie nikt niczego nie odwołał, próby wszystkich uczestników edycji zaczynają się w środę i wtedy wszystko się okaże – wyjawił informator portalu.
