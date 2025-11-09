Katarzyna Zillmann i Janja Lesar dały popis namiętności w półfinale „Tańca z gwiazdami”. Ich występ był na tyle mocny, że nie tylko zachwycił, ale też oburzył część widzów. Co wydarzyło się na scenie?

ZOBACZ: Czarne chmury nad związkiem Kasi Zillmann. Jej ukochana nagle zniknęła…

Kto w półfinale „Tańca z gwiazdami”?

Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” nie zwalnia tempa. Z odcinka na odcinek emocje na parkiecie rosną, a uczestnicy pokazują coraz więcej – zarówno tanecznie, jak i emocjonalnie. Po ćwierćfinale w grze zostało już tylko pięć duetów, które w półfinale walczą o dwa miejsca w ścisłym finale.

To moment, w którym taniec przestaje być tylko choreografią – staje się teatrem emocji, relacji i odwagi.

Na parkiet 17. edycji wchodzą:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

To właśnie ta piątka została w rywalizacji o wymarzoną Kryształową Kulę. Każdy z duetów musiał przygotować dwa występy – pierwszy wybrany przez produkcję programu, drugi autorski, w pełni zaplanowany i zrealizowany przez uczestników.

ZOBACZ: Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”

Ten drugi taniec to zawsze prawdziwy test – moment, gdy zawodnicy mogą pokazać siebie bez filtrów, przełożyć emocje i doświadczenia na ruch, gest i spojrzenie.

To właśnie ten moment, kiedy uczestnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – podkreślają twórcy programu.

Dozwolone są wszystkie style, z wyjątkiem współczesnego – co tylko podnosi poziom trudności. O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury i głosów publiczności. Tylko trzy duety zatańczą w wielkim finale.

Paso doble i „Bad Romance”. Występ, który rozgrzał parkiet i internet

Najwięcej emocji w półfinałowym odcinku wzbudził taniec Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Sportsmenka i jej partnerka sceniczna przygotowały namiętne paso doble do utworu „Bad Romance” Lady Gagi – i to był występ, o którym długo nie przestanie się mówić.

Od pierwszych sekund choreografia kipiała energią, napięciem i erotycznym magnetyzmem. Ruchy były precyzyjne, a jednocześnie pełne pasji. Publiczność w studiu reagowała żywiołowo, a kamery zarejestrowały, że jurorzy nie mogli oderwać wzroku.

Występ obfitował w odważne gesty, bliskość i intensywne spojrzenia – momenty, które pobudzały wyobraźnię i budowały na ekranie napięcie niemal filmowe.

Występ Katarzyny Zillman i Janji Lesar w półfinale „Tańca z gwiazdami”

Występ duetu natychmiast odbił się szerokim echem w sieci. Fani programu nie szczędzili emocjonalnych reakcji – od zachwytu po konsternację.

Było pięknie, emocjonalnie, prawdziwie – widać między nimi ogromną więź – pisali jedni.

Inni z kolei zwracali uwagę na odważny charakter układu:

Super choreografia, ale to program familijny, oglądają to dzieci – można było przeczytać wśród komentarzy w mediach społecznościowych.

Choć opinie są podzielone, jedno jest pewne – Zillmann i Lesar stworzyły występ, który nikogo nie pozostawił obojętnym. Widzowie zgodnie przyznają, że ich paso doble było jednym z najbardziej wyrazistych i artystycznie dopracowanych momentów sezonu.

Co wydarzyło się podczas występu Katarzyny Zillmann i Janji Lesar?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar od początku edycji budzą zainteresowanie widzów. Ich taneczna chemia, wzajemne zaufanie i emocjonalna otwartość sprawiają, że każda ich choreografia jest niemal intymnym spektaklem.

Półfinałowe paso doble tylko to potwierdziło – to nie był zwykły taniec, lecz historia o sile kobiet, namiętności i odwadze w byciu sobą.

Nie uciszą plotek o romansie półfinałowym występem w 'Tańcu z gwiazdami’. Ich choreografia do paso doble i „Bad Romance” Lady Gagi była pełna namiętności, obmacywania i scen, które pobudzały wyobraźnię – komentowano w mediach społecznościowych.

To artystyczne ryzyko się opłaciło – występ natychmiast stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów 17. edycji.