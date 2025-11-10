Katarzyna Zillmann po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami” zamieściła wpis, w którym zdobyła się na wyznanie, jakiego nikt się nie spodziewał. Po zakończeniu show zwierzyła się z czegoś, co zatrzęsło mediami społecznościowymi.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadły z „Tańca z gwiazdami”

Katarzyna Zillmann na parkiecie „Tańca z gwiazdami” udowodniła, że nie tylko potrafi zdobywać medale w wioślarstwie, ale też wzruszać publiczność i przełamywać schematy. W jubileuszowej edycji programu stworzyła z Janją Lesar pierwszą kobiecą parę w historii polskiego show, czym już na starcie zapisała się w historii telewizji. Ich występy były nie tylko pełne emocji i ekspresji, ale również inspirowały widzów do myślenia o wolności, odwadze i autentyczności.

Pierwsza żeńska para w historii „Tańca z gwiazdami” w Polsce

Zillmann i Lesar od początku wyróżniały się na tle innych uczestników. Ich taneczne układy często łączyły subtelność z siłą, a emocje z perfekcyjną techniką. Publiczność z zachwytem przyjmowała każdy występ, a jurorzy niejednokrotnie przyznawali im komplet punktów.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i chemii na parkiecie sportsmenka i jej taneczna partnerka stały się jednymi z największych faworytek tej edycji. Widzowie kibicowali im nie tylko ze względu na talent, ale i symboliczne znaczenie ich udziału — to był pierwszy raz w historii programu, kiedy na parkiecie pojawiła się kobieca para.

Co Katarzyna Zillmann wyznała po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami”?

Choć wiele osób widziało je w finale, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadły z „Tańca z gwiazdami” tuż przed ostatnim odcinkiem. Dla fanów był to szok — tym bardziej że duet od początku uchodził za jeden z najmocniejszych.

Po emisji półfinału Zillmann opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis, którym pożegnała się z widzami i ekipą programu. Do krótkiego komentarza dołączyła galerię zdjęć z wszystkich występów, które wspólnie stworzyły opowieść o drodze pełnej pasji, determinacji i wzajemnego szacunku.

Dziękujemy. ‘I love you’ Billie Eilish to od początku miały być nasze ostatnie słowa do Was. Kiedyś jeszcze zatańczymy ten ostatni taniec — napisała sportsmenka.

Jej komentarz nieźle namieszał w mediach społecznościowych. Internauci nie spodziewali się aż tak szczerego wyznania, a już na pewno takiego, które nie uciszy plotek o romansie gwiazd. Nikt nie przypuszczał, że więź, jaka się między nimi narodziła, będzie wykraczać poza sferę zawodową.