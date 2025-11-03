Nowy odcinek podcastu „WojewódzkiKędzierski” znów wzbudził ogromne emocje. Gościnią programu była Anna Mucha, która otwarcie odpowiedziała na pytania o słynną okładkę „Playboya”. Jednak gdy Kuba Wojewódzki zapytał ją o znaczenie tej sesji, aktorka niespodziewanie odwróciła sytuację i uderzyła w rozmówcę.

Anna Mucha w żałobie! W dzień Wszystkich Świętych pożegnała bliską osobę

Anna Mucha rozlicza Wojewódzkiego po latach

W najnowszym odcinku podcastu „WojewódzkiKędzierski” nie zabrakło emocji, napięcia i ciętych ripost. Tym razem gościnią Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego była Anna Mucha, która od lat nie boi się mówić tego, co myśli. Już na początku rozmowy dziennikarze zapowiedzieli, że „będzie gorąco” – i słowa dotrzymali.

W pewnym momencie Wojewódzki zdecydował się wrócić do jednego z najgłośniejszych momentów w karierze aktorki – rozbieranej sesji dla magazynu „Playboy” z 2010 roku.

Anna Mucha w „Playboyu” – to była NAJGORĘTSZA sesja w historii magazynu! (FOTO)

,,Komu i co chciałaś powiedzieć, występując w dosyć okazałej, nagiej sesji do „Playboya”?” – zapytał Kuba. Mucha odpowiedziała bez wahania: „Po prostu miałam na to ochotę”.

Po chwili jednak dodała coś, czego nikt się nie spodziewał. Nawiązując do przeszłości, wbiła Wojewódzkiemu subtelną szpilę.

„Przypominam sobie zupełnie inny komunikat, który ktoś inny kiedyś wysłał. Bystre, ale grube posunięcie” – powiedziała wymownie.

Kiedy Piotr Kędzierski dopytał, o co chodzi, aktorka rozwinęła temat i wspomniała czasy ich rozstania.

Wyobraź sobie dwudziestoparoletnią dziewczynę, która po rozstaniu z facetem wychodzi z domu i widzi przed swoją klatką billboard – gigantyczną okładkę tego faceta otoczonego wianuszkiem pięknych kobiet. No to sorry – podsumowała, spoglądając prosto na Kubę.

Prowadzący, wyraźnie zaskoczony, nie odniósł się do słów Muchy i szybko zmienił temat.

Maserak wraca do zwycięstwa z Muchą: „Anka jest dobrym strategiem”. To dlatego zdobyli kryształową kulę?

„Potrafiłabyś zagrać czarny charakter?” – rzucił, przerywając napięcie. Mucha odpowiedziała z uśmiechem, że „zdecydowanie tak”.