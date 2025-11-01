Dziś 1 listopada Anna Mucha podzieliła się z fanami smutną wiadomością. Aktorka w Dzień Wszystkich Świętych opublikowała wzruszający wpis, w którym pożegnała swoją ukochaną babcię.

Anna Mucha pożegnała babcię

Anna Mucha to jedna z najpopularniejszych, polskich aktorek. Rozpoznawalność zyskała dzięki roli Magdy w serialu „M jak miłość”. Poza tym na swoim koncie ma wiele wybitnych ról filmowych czy teatralnych. Poza tym występowała w 10. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” w 2009 roku, gdzie w parze z Rafałem Maserakiem wygrała Kryształową Kulę.

Dziś (1 listopada), aktora zamieściła poruszający wpis w social mediach, który chwyta za serce. Anna Mucha, choć nie zdradziła szczegółów, jej wpis wskazuje, że pożegnała swoją ukochaną babcię.

Dobranoc Babciu…Ps. wiem, że życzycie mi dobrze, dziękuję, ale proszę do mnie nie pisać… – pisała na Instagramie aktorka.

Anny Mucha podkreślała kiedyś, że dużą rolę w jej wychowaniu odegrali właśnie dziadkowie. Babcia Irena prowadziła sklep mięsny, a dziadek służył w wojsku. To oni wspierali ją i jej mamę w dzieciństwie. Aktorka nieraz mówiła, że więź z babcią, która odeszła kilka lat temu była dla niej wyjątkowa.

Ania bardzo cierpi. Nie może się pogodzić, że odeszła jej babcia – przed laty przyjaciółka Anny Muchy w rozmowie z „Życiem na gorąco”,

Niestety teraz wszystko wskazuje na to, że Mucha musi mierzyć się ze stratą swojej drugiej babci.

Do swojego wpisu aktorka dołączyła również trzy zdjęcia. Na fotografiach jest jej babcia, a na jednej z nich widać również aktorkę, która jest przez nią czule całowana w policzek. To wskazuje, że miały piękną i dobrą relację.