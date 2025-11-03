Rafał Maserak wielokrotnie powtarzał, że świetnie wspomina edycję, w której tańczył z Anną Muchą. Podczas jubileuszowego odcinka programu udało im się przywrócić te wspomnienia i ponownie pojawić się razem na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”.

W minioną niedzielę na parkiet „Tańca z Gwiazdami” powróciły dawne triumfatorki i triumfatorzy programu – gwiazdy, które przed laty sięgały po kryształową kulę. Wśród nich pojawiła się Anna Mucha, która zaprezentowała poruszającego walca w duecie z Maurycym Popielem i Sarą Janicką. Aktorka przypomniała sobie czasy sprzed 16 lat, kiedy w 10. edycji show sięgnęła po zwycięstwo u boku Rafała Maseraka – dziś jurora programu. Tancerz zdradził, jak wspomina ich współpracę sprzed lat.

Po występie Muchy z Maurycym Popielem i Sarą Janicką zapytaliśmy jurora, jak wspomina czasy, kiedy trenował z aktorką. Jak się okazało, tancerz i aktorka mają w pamięci wiele zabawnych momentów:

Pamiętam z Anką takie momenty, że na pewno nikt by nie chciał słyszeć, co my tam żeśmy – mówił ze śmiechem Maserak.

Dodał przy tym, że to, co działo się wtedy za kulisami zostawi dla siebie i zaznaczył, że ich relacja trwa do dziś:

Mieliśmy naprawdę super czas i do dnia dzisiejszego mamy fajne relacje. Podzieliliśmy wtedy obowiązki. Ja byłem szefem na sali, a Anka była szefową poza salą, więc to fajnie się jakoś wyrównało i zafunkcjonowało potem, że zdobyliśmy kryształową kulę – mówił juror.

Wskazał przy tym, że uważa, iż po 16 latach Anna Mucha wciąż znakomicie radzi sobie na parkiecie:

Wiedziałem zawsze, że Anka jest dobrym strategiem i wiedziałem, że też ma duży wkład, taki aktorsko-historyczny, więc też zawsze te nasze wszystkie występy, które prezentowaliśmy, były poparte jakąś fajną historią. I dzisiaj ten taniec był naprawdę wzruszający i z fajnym przekazem – mówił.

Podsumował jednak, że ostatecznie nie chciałby oceniać Anny Muchy w aspekcie technicznym, ponieważ to Maurycy Popiel tym razem walczy o zwycięstwo, natomiast zaznaczył, że cały występ zrobił na nim ogromne wrażenie.