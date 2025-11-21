Polski celebryta na imprezie w horrendalnie drogiej kurtce. Jak wyglądał i ile wydał na stylizację? Sprawdziliśmy.

Wojtek Gola z ukochaną na imprezie

Miłość zdecydowanie dodała im skrzydeł! Serce Wojtka Goli od ponad dwóch lat bije szybciej dla Sofi, 21-letniej Ukrainki, którą „wypatrzył przy Złotych Tarasach”. I wygląda na to, że to był strzał w dziesiątkę, bo uczucie tych dwojga rośnie w siłę z każdym miesiącem. Dziewczyna szturmem zdobywa Instagram, a jej popularność rośnie. Co więcej, influencerkę będziemy mogli oglądać w nowej edycji „Królowa przetrwania”.

W czwartkowy wieczór para pojawiła się wspólnie na ściance, tym razem na imprezie agencji, którą Wojciech współtworzy. Zjawili się pewnie, spokojnie, a ich wejście natychmiast przyciągnęło uwagę wszystkich obecnych. Można było odnieść wrażenie, że sala dosłownie czekała na ten moment.

Sofi postawiła na kreację, która robiła wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Wybrała czarną, ultraobcisłą halkę, a głęboki dekolt sięgał niemal do pępka, podkreślając jej figurę i dodając stylizacji odważnego charakteru. Całość prezentowała się elegancko, ale jednocześnie niezwykle zmysłowo, dokładnie tak, jak Sofi lubi.

Za to Wojtek postawił na minimalistyczny, czarny look, ale oczywiście z charakterystycznym dla siebie „premium akcentem”. W jego przypadku był to kurtka Louis Vuitton za 17 tysięcy, która robiła więcej roboty niż najbardziej krzykliwe stylówki.

Kim jest Wojciech Gola?

Wojciech Gola to polski celebryta, przedsiębiorca i influencer, który zdobył popularność dzięki programowi „Warsaw Shore”. Jest współzałożycielem i jednym z głównych twórców federacji Fame MMA, gdzie pełni rolę włodarza i organizatora gal.

W kwietniu 2023 roku Gola został współzałożycielem plotkarskiego serwisu Dywanik.p Znany jest z zamiłowania do luksusu, silnej obecności w mediach społecznościowych i głośnych związków, w tym aktualnie z młodą influencerką Sofi.