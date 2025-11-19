Oto zwycięzca „Top Model”. Bukmacherzy już wytypowali

Coraz bliżej wielkiego finału „Top Model”! Emocje rosną, a fani wciąż zastanawiają się, kto zostanie zwycięzcą w dzisiejszym – finałowym odcinku. Finał „Top Model” już dziś „Top Model” jest polską wersją międzynarodowego formatu, który był początkiem kariery dla wielu gwiazd na całym świecie. Polska wersja emitowana jest od 15 lat, a trwająca właśnie 14. edycja dziś dostarczy nam ostatniej dawki wielkich emocji. Po 1,5 miesiąca emisji program dobiega końca, a fani muszą czekać kolejny rok, by jesienią poznać nowych uczestników. Tymczasem został jeszcze wieli finał – kandydatów do tytułu było wielu, ale zwycięzca może być tylko jeden. Bukmacherzy już wiedzą, kto prawdopodobnie wygra show. ZOBACZ TAKŻE: „Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”

To oni walczą w finale „Top Model” Stawka jest wielka – nagroda główna to aż 200 tysięcy złotych, podpisanie kontraktu z agencją modelingową. Ponadto twarz zwycięzcy znajdzie się na okładce popularnego magazynu „Glamour”. Kandydatów jest czterech: Michał Kot, Mateusz Król, Eva Pietruk oraz Emilia Weltrowska. To właśnie oni zawalczą w wielkim finale. Po finale widzów czeka coś jeszcze – wyjątkowy program, który poprowadzą znane (także z poprzednich edycji programu) gwiazdy modelingu! Zapraszamy na wyjątkowy live po finale TOP MODEL! 🎬

