Za nami kolejne emocje związane z nowym odcinkiem „Top Model”. Od początku sezonu jurorzy zachwycają się urodą uczestników. Konkurencja w tym sezonie jest bardzo wysoka. Fani programu także popierają zdanie jurorów i dopingują przyszłym modelkom i modelom.

Ostre starcie między uczestnikami „Top Model”

W najnowszym odcinku uczestnicy wybrali się, by wywalczyć sesję wizerunkową. Przyszli modele zostali podzieleni na grupy, a ich zadaniem było wybranie odpowiednich stylizacji i zrobienie jak najlepszych zdjęć w miejscach, które przygotowało im „Top Model”. Uczestnicy odwiedzili w tym celu kilka różnorodnych lokalizacji i starali się wykonać idealne zdjęcia w ograniczonym czasie.

W jednej z grup w składzie Sara, Michał, Emilia i Krzysztof, już po pierwszym przystanku wybuchł konflikt. Gdy przemieszczali się do kolejnego miejsca, okazało się, że na jednym ze zdjęć Emilii wypadła pierś ze stanika. Choć fotografem był wtedy Michał, nikt do czasu przeglądania zdjęć nie zauważył wpadki modelki.

Emilia oskarżyła Michała o to, że nie poinformował jej w odpowiednim czasie, by poprawiła stylizację i zasłoniła pierś. Następnie stwierdziła, że każda osoba z jej grupy mogła ją o tym poinformować podczas sesji. To jednak nie koniec. Michał także odpowiedział Emilii i stwierdził, że jako modelka powinna panować na swoim ciałem i wiedzieć, kiedy coś jest nie tak, jak powinno być. Widzowie pośpieszyli z komentarzami, a ich zdania na temat konfliktu są podzielone.