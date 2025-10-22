Ta kłótnia kosztowała uczestnika opuszczenie programu

Nowy sezon „Top Model” zapowiadał się spokojnie, a modele i modelki sprawiali wrażenie zgranej ekipy. Jednak najnowszy odcinek programu pokazał, że w świecie mody emocje potrafią wybuchnąć niespodziewanie. Po zadaniu panelowym między uczestnikami doszło do poważnego spięcia, które podzieliło grupę.

Podczas nagrywania filmu na panel, podczas którego jeden uczestnik zawsze opuszcza program, okazało się, że wybrane duety modeli nie były tak zgrane, jak mogłoby się wydawać. Najwięcej problemów we współpracy mieli Daniel i Ewa, którzy niestety zarówno podczas nagrań, jak i już na panelu pozostawali w konflikcie. Zdaniem Ewy, Daniel nie angażował się wystarczająco w zadanie i nie słuchał zarówno jej rad, jak i specjalistów, co mocno wzburzyło uczestniczką. Ostatecznie jurorzy uznali film tego duetu za najgorszy.

Ewa tuż po zejściu z panelu zaczęła ponownie krytykować zachowanie i pracę Daniela podczas nagrań, a konflikt po raz kolejny eskalował. Dawid przyznał, że oboje zawinili, nie tylko on. Zdaniem uczestnika Ewa powinna także wziąć odpowiedzialność za źle wykonane zadanie. Niestety Daniel tego dnia odpadł z programu. Fani show również mają podzielone zdania, niektórzy twierdzą, że Ewa nie powinna obwiniać o porażkę Daniela, inni natomiast popierają uczestniczkę.