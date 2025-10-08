„Top model” przegiął?! O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie: „Wy jesteście pier***”
Widzowie oburzeni tym wyzwaniem dla uczestników.
Za nami kolejne emocje związane z nowym odcinkiem „Top Model”. Od początku sezonu jurorzy zachwycają się urodą uczestników. Konkurencja w tym sezonie jest bardzo wysoka. Fani programu także popierają zdanie jurorów i dopingują przyszłym modelkom i modelom.
O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie „Top Model”
W najnowszym odcinku jednym z wyzwań był pokaz mody, w którym wzięli udział uczestnicy „Top Model”. Na początku z chodzenia na szpilkach zarówno mężczyzn, jak i kobiet, szkoliła Żaklina Ta Dinh. Modelka przybyła do domu modeli i modelek, by przygotować ich do ogromnego wyzwania.
Pokaz mody odbywał się na interaktywnych, ogromnych schodach, które były pokryte materiałem utrudniającym poruszanie się uczestników. Do tego na końcu czekała na modeli ruchoma platforma, która także nie ułatwiała zadania. Oczywiście uczestnicy mieli na sobie ekstrawaganckie kreacje i buty na bardzo wysokich platformach, które nawet na prostym podłożu mogą sprawiać wiele kłopotów w poruszaniu się. Niestety nie zabrakło chwil grozy, kilku uczestników spadło z platformy, inni ze schodów.
Jednak najbardziej przerażającym momentem był upadek Sary, która spadła z platformy całym ciałem na ziemię. Katarzyna Sokołowska natychmiast podbiegła, by pomóc jej wstać, jednak pozostali jurorzy nie zareagowali w podobny sposób. Dawid Woliński na koniec pokazu przyznał, że był to najniebezpieczniejszy pokaz mody w historii całego programu „Top Model”. Niestety widzowie nie byli zachwyceni show i skrytykowali produkcję, za stwarzanie niebezpieczeństwa uczestnikom.
- To top model czy jakiś konkurs na klauna, akrobatę?
- Całe szczęście , że nie zrobiła sobie krzywdy.
- Wy jesteście pierd… żeby stwarzać takie zagrożenie ludziom.
- Ktoś sobie zrobi coś poważnego i będzie problem. Rozumiem wszystko ale to jest przesada
- Pani Kasia klasa jak zwykle, że od razu wstała pomóc
- Panie Tyszka, proszę założyć buty Sary i zjeść ! Czekamy
- A ten material na schodach to byl po to zeby uczestnicy polamali sobie nogi? – czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie Top Model.