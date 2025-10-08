Za nami kolejne emocje związane z nowym odcinkiem „Top Model”. Od początku sezonu jurorzy zachwycają się urodą uczestników. Konkurencja w tym sezonie jest bardzo wysoka. Fani programu także popierają zdanie jurorów i dopingują przyszłym modelkom i modelom.

O mały włos, a doszłoby do tragedii na planie „Top Model”

W najnowszym odcinku jednym z wyzwań był pokaz mody, w którym wzięli udział uczestnicy „Top Model”. Na początku z chodzenia na szpilkach zarówno mężczyzn, jak i kobiet, szkoliła Żaklina Ta Dinh. Modelka przybyła do domu modeli i modelek, by przygotować ich do ogromnego wyzwania.

Romans księdza z uczestnikiem „Top Model”? Wyciekły nagrania i zdjęcia z jacuzzi

Pokaz mody odbywał się na interaktywnych, ogromnych schodach, które były pokryte materiałem utrudniającym poruszanie się uczestników. Do tego na końcu czekała na modeli ruchoma platforma, która także nie ułatwiała zadania. Oczywiście uczestnicy mieli na sobie ekstrawaganckie kreacje i buty na bardzo wysokich platformach, które nawet na prostym podłożu mogą sprawiać wiele kłopotów w poruszaniu się. Niestety nie zabrakło chwil grozy, kilku uczestników spadło z platformy, inni ze schodów.

Rozpłakała się przed Dawidem Wolińskim, ale nie miał dla niej litości

Jednak najbardziej przerażającym momentem był upadek Sary, która spadła z platformy całym ciałem na ziemię. Katarzyna Sokołowska natychmiast podbiegła, by pomóc jej wstać, jednak pozostali jurorzy nie zareagowali w podobny sposób. Dawid Woliński na koniec pokazu przyznał, że był to najniebezpieczniejszy pokaz mody w historii całego programu „Top Model”. Niestety widzowie nie byli zachwyceni show i skrytykowali produkcję, za stwarzanie niebezpieczeństwa uczestnikom.