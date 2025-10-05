W najnowszym odcinku programu „Orzeł czy Reszka” emocje wzięły górę. Paulina Smaszcz i Dominika Serowska zrzuciły medialne maski i zaczęły mówić prosto z serca.

Pulina Smaszcz i Dominika Serowska w programie „Orzeł czy Reszka”

Rozmowa zaczęła się w intymne wyznanie o życiu, rodzinie i miłości. Dziennikarka Paulina Smaszcz z rozbrajającą szczerością powiedziała:

Dla mnie bycie mamą zresztą wiem, że ty to bardzo też czujesz. Bycie mamą, babcią jest dla mnie najważniejsze. Wiesz, niestety rozwód jest zawsze traumą dla dzieci. No taka jest prawda, no nie oszukujmy się.

Po wypowiadanych słowach, w jej głosie możemy usłyszeć tęsknotę, refleksję, ale i siłę kobiety, która przeszła trudną drogę. Mimo to wciąż się uśmiecha i nie poddaje.

Rozmowa pomiędzy Pauliną Smaszcz, a Dominiką Serowską w pewnym momencie nabrała zupełnie innego tonu. Dało się zauważyć, że słowa płyną prosto z serca kobiety, która nadal wierzy miłość. To właśnie wtedy padło jedno z najbardziej poruszających wyznań:

Chciałabym, żeby taka czułość mnie spotkała, jak jest między wami i żeby ta czułość była też z moim nowym partnerem. Bo wiesz, ja nie oczekuję bogatego, wiesz, ja chcę już dobrego, po prostu.

W komentarzach pod odcinkiem pojawiły się wpisy, że „Paulina właśnie powiedziała głośno to, co myśli większość kobiet po przejściach”.

