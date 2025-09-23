Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Tym razem 52-latka podzieliła się nagraniem, które rozpaliło internautów. Ubrana w czarną suknię z wycięciem aż do pępka oraz zmysłowym rozcięciem na nodze, prezentowała się wyjątkowo pewnie i zmysłowo. Stylizację uzupełniła szpilkami, dużymi kolczykami i wyrazistą czerwoną szminką.

Nagranie szybko obiegło sieć, a obserwatorzy zasypali ją komentarzami, komplementując odważny wybór kreacji oraz jej świetną figurę.