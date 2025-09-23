times-dark
Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Była żona Macieja Kurzajewskiego znów zaskakuje.

23.09.2025
Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Paulina Smaszcz od lat uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych kobiet w polskich mediach.

W połowie roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku, jednak tożsamość jej partnera wciąż pozostaje tajemnicą. Sama zaś nie boi się odważnych stylizacji i mocnych wystąpień w sieci.

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Tym razem 52-latka podzieliła się nagraniem, które rozpaliło internautów. Ubrana w czarną suknię z wycięciem aż do pępka oraz zmysłowym rozcięciem na nodze, prezentowała się wyjątkowo pewnie i zmysłowo. Stylizację uzupełniła szpilkami, dużymi kolczykami i wyrazistą czerwoną szminką.

Nagranie szybko obiegło sieć, a obserwatorzy zasypali ją komentarzami, komplementując odważny wybór kreacji oraz jej świetną figurę.

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Przypomnijmy, że życie prywatne Pauliny Smaszcz od lat budzi ogromne emocje.

Po głośnym rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim, ojcem jej dwóch synów, dziennikarka otwarcie mówiła o trudnych doświadczeniach.

Sama zaczęła jednak nowy rozdział – przyznała, że jest zakochana, ale szczegóły woli zostawić dla siebie.

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Tymczasem jej były mąż Maciej Kurzajewski planuje ślub z Kasią Cichopek. Para jest w centrum zainteresowania mediów, a dodatkowo toczy sądową batalię z Pauliną Smaszcz, co tylko podgrzewa atmosferę wokół tej medialnej układanki.

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo
Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo
