Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo
Była żona Macieja Kurzajewskiego znów zaskakuje.
1 / 7
Paulina Smaszcz od lat uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych kobiet w polskich mediach.
W połowie roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku, jednak tożsamość jej partnera wciąż pozostaje tajemnicą. Sama zaś nie boi się odważnych stylizacji i mocnych wystąpień w sieci.
2 / 7
Tym razem 52-latka podzieliła się nagraniem, które rozpaliło internautów. Ubrana w czarną suknię z wycięciem aż do pępka oraz zmysłowym rozcięciem na nodze, prezentowała się wyjątkowo pewnie i zmysłowo. Stylizację uzupełniła szpilkami, dużymi kolczykami i wyrazistą czerwoną szminką.
Nagranie szybko obiegło sieć, a obserwatorzy zasypali ją komentarzami, komplementując odważny wybór kreacji oraz jej świetną figurę.
3 / 7
Przypomnijmy, że życie prywatne Pauliny Smaszcz od lat budzi ogromne emocje.
Po głośnym rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim, ojcem jej dwóch synów, dziennikarka otwarcie mówiła o trudnych doświadczeniach.
Sama zaczęła jednak nowy rozdział – przyznała, że jest zakochana, ale szczegóły woli zostawić dla siebie.
4 / 7
Tymczasem jej były mąż Maciej Kurzajewski planuje ślub z Kasią Cichopek. Para jest w centrum zainteresowania mediów, a dodatkowo toczy sądową batalię z Pauliną Smaszcz, co tylko podgrzewa atmosferę wokół tej medialnej układanki.
5 / 7
6 / 7
7 / 7
Anonim | 23 września 2025
Czy ta ma na c komu minuty encbha dziadura chidasjko litr paliwa o ,6 Jet. Nie 🙂↔️ nteresuje mnie. Burdel. Cicjowlas to od o tym w zayan się NSA pod domem oraz Jet. Co roku zwalił małżeństwa tej Mitsubishi sukienka z b Litwę zu, a teraz oooszjatiset off my,
Anonim | 23 września 2025
To Litwa metr pięćdziesięciu A Q kapeluszu ktira imbecyle i z Dz iść humor zbijam z bu ją wykorzystać to dbać, fujfzcuwia co chodzenia. Kąt oka p. Stan au muszą być z druk szmaty do,mi,ierd po na,