Paulina Smaszcz po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim układa sobie życie na nowo. Okazuje się, że Kobieta Petarda nie może narzekać na nudę. Obecnie ekspertka od PR-u ma partnera z przeszłością i razem z nim tworzy patchworkową rodzinę. Paulina Smaszcz w niedawnej rozmowie w podkaście „Call Me Mommy” zdradziła, jak jej się układa nowa relacja. Wspomniała przy okazji o Macieju Kurzajewskim i wbiła mu niezłą szpilę!

Paulina Smaszcz słynie z ostrego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Od dłuższego czasu ekspertka od PR-u nie wypowiadała się medialnie na temat związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że była zajęta swoim życiem osobistym. Związała się z mężczyzną, który akceptuje jej wielką miłość do dzieci z poprzedniego małżeństwa:

„Mój syn codziennie się ze mną kontaktuje i rozmawiamy o „kupie-dupie” i o zupie tylko po to, żeby powiedzieć, jestem, pamiętaj, jestem. Wcale nie wyciągam od niego jakichś informacji, nie wtrącam się w jego małżeństwo, nie wtrącam się w wychowanie. Co robią, co decydują, to jest ich sprawa. Dorośli ludzie. Ja jestem po to, żeby oni wiedzieli, że wspieram, że kocham, że ufam, że u mnie są mile widziani, że zawsze pomogę, że oni są najważniejsi. Mój partner teraz jak to słyszy, to się śmieje, bo zawsze mówi „ja wiem Paulutku, twoi synowie i twoja wnuczka są najważniejsi”. Tak są i tak zawsze będzie. I cudownego mam partnera, że on to akceptuje, ale dlatego, że też jest świetnym ojcem” — podsumowała Paulina Smaszcz.

