Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!
"Co dostałam w zamian? Gów*no!" — podsumowała gorzko. Co jeszcze powiedziała?
Paulina Smaszcz po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim układa sobie życie na nowo. Okazuje się, że Kobieta Petarda nie może narzekać na nudę. Obecnie ekspertka od PR-u ma partnera z przeszłością i razem z nim tworzy patchworkową rodzinę. Paulina Smaszcz w niedawnej rozmowie w podkaście „Call Me Mommy” zdradziła, jak jej się układa nowa relacja. Wspomniała przy okazji o Macieju Kurzajewskim i wbiła mu niezłą szpilę!
Paulina Smaszcz opowiedziała o nowym ukochanym. Jest lepszy od Macieja Kurzajewskiego?!
Paulina Smaszcz słynie z ostrego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Od dłuższego czasu ekspertka od PR-u nie wypowiadała się medialnie na temat związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że była zajęta swoim życiem osobistym. Związała się z mężczyzną, który akceptuje jej wielką miłość do dzieci z poprzedniego małżeństwa:
„Mój syn codziennie się ze mną kontaktuje i rozmawiamy o „kupie-dupie” i o zupie tylko po to, żeby powiedzieć, jestem, pamiętaj, jestem. Wcale nie wyciągam od niego jakichś informacji, nie wtrącam się w jego małżeństwo, nie wtrącam się w wychowanie. Co robią, co decydują, to jest ich sprawa. Dorośli ludzie. Ja jestem po to, żeby oni wiedzieli, że wspieram, że kocham, że ufam, że u mnie są mile widziani, że zawsze pomogę, że oni są najważniejsi. Mój partner teraz jak to słyszy, to się śmieje, bo zawsze mówi „ja wiem Paulutku, twoi synowie i twoja wnuczka są najważniejsi”. Tak są i tak zawsze będzie. I cudownego mam partnera, że on to akceptuje, ale dlatego, że też jest świetnym ojcem” — podsumowała Paulina Smaszcz.
Paulina Smaszcz w podkaście wspomniała również o Macieju Kurzajewskim. Para po 24 latach małżeństwa wzięła rozwód w 2020 roku. Początkowo rozstali się w pokojowej atmosferze, ale później po latach zaczęły trafiać do mediów zaskakujące informacje na temat ich relacji. Po czasie ekspertka od PR-u ma konkretne zdanie na temat byłego męża:
Myślę, że dojrzałam do takiej miłości, żeby już siebie tak nie oddawać i się nie poświęcać, dlatego że jak widać, co dostałam w zamian? Gówno. Nic to nie daje, nikt tego nie doceni, a już na pewno nie mężczyzna w związku. No, ale co człowiek może wiedzieć, jak ma 23 lata… — wspominała Paulina Smaszcz, nawiązując do byłego małżeństwa z Maciejem Kurzajewskim.
Mat | 26 września 2025
Podziwiam ją za wszystko, bo za młodu, a jak się okazało w małżeństwie też lekko nie miała, a zaszła bardzo wysoko, pomimo tego zalamania nerwowego po odrzuceniu jej przez męża w poważnej chorobie, który zamiast dać jej wsparcie latał już za młodsza!
Nicki | 26 września 2025
Angella jak ci przeszkadza charakter to nie zenisz sie albo rozwodzisz sie po 3 latach. Nie rozumiesz?? Nikt go nie zmuszal zeby „cierpial z nia” i jak popatrzysz na ich fotki z przeszlosci to jak syjamski brat….przyklejony do biodra Pauliny. Cichopek bez prawnikow nic nie robi wiec swietny „charakter”.
fakty nie mity | 26 września 2025
Jest piękna, seksowna, zgrabna i wykształconą! Godności to nie mają za grosz te dwa zdradliwe falszywce, aktualnie z polsatu!
Barbara | 26 września 2025
Jaka ona paskudna ani figury ani godności!!
Maga | 26 września 2025
Ależ de facto nie on ją zostawił tylko ona zlożyła pozew, bo on się bał i udawał „świętego”, ale swoje na boku robił!!! Taki z cicha-pęk jak jego kochanica, tacy sami!