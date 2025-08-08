Dominika Serowska chętnie dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojego życia prywatnego. Partnerka Marcina Hakiela tym razem postanowiła odsłonić rodzinny fragment – w odpowiedzi na pytanie fana pokazała swoją młodszą siostrę.

Dominika Serowska od momentu, gdy związała się z Marcinem Hakielem, zyskała spore grono wiernych fanów. Jej konto na Instagramie śledzi już blisko 50 tysięcy osób, a celebrytka regularnie pokazuje tam zarówno codzienne obowiązki, jak i luźniejsze, prywatne chwile.

W czwartek, 7 sierpnia, Serowska zorganizowała na Instagramie kolejne Q&A. Odpowiadając na pytania obserwatorów, natrafiła na wiadomość: „Zazdroszczę takiej super siostry”. Ten komentarz stał się pretekstem, by pokazać światu jej młodszą siostrę.

Na pierwszym zdjęciu widać uśmiechniętą Dominikę w sportowym stroju i rolkach oraz kilkuletnią dziewczynkę w kasku i ochraniaczach – to właśnie jej siostra. Drugie zdjęcie przedstawia tę samą osobę, ale już jako nastolatkę.

„Też sobie zazdroszczę :)” – skomentowała Serowska pierwszą fotografię. Przy drugiej dodała z uśmiechem: „A teraz taka laska wyrosła”.

W tym samym Q&A celebrytka zdradziła też swój wiek. Choć fani twierdzili, że wygląda dojrzalej, ona przyznała, że ma 33 lata i… wcale nie chciałaby wyglądać młodziej. –