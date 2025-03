Program „Kanapowczynie”, to telewizyjne show dzięki, któremu uczestniczki mają szansę na zmianę swojego życia. Wśród bohaterek drugiej edycji znalazła się m.in. Paulina ważąca prawie 150 kg. Teraz uczestniczka pochwaliła się efektami, które zdecydowanie robią wrażenie.

Metamorfoza Pauliny z „Kanapowczyń”

„Kanapowczynie”, to program stacji TTV, który powstał w oparciu o pierwotną produkcję „Kanapowcy”. W tej odsłonie 5 uczestniczek stanęło do walki o nową i lepszą wersję siebie, mierząc się ze swoimi słabościami i nadprogramowymi kilogramami. Panie podczas programu otrzymują wsparcie trenera, ścisłą dietę, ćwiczenia oraz opiekę lekarską, co ma pozwolić im osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

W 2 edycji programu „Kanapowczynie” do walki o lepszą wersję siebie stanęły: Kasia, Alicja, Aneta, Agnieszka i Paulina. Uczestniczką, która jednak zrobiła niemałe wrażenie, okazała się Paulina, której waga początkowa wynosiła niemal 150 kg. To ona miała największe wyzwanie, ponieważ była najcięższą z uczestniczek, a jej największą zgubą okazały się fast foody.

Paulina, choć konsekwentnie mierzyła się z nadprogramowymi kilogramami, miewała też chwile zwątpienia. Finalnie dzięki udziałowi w programie zrzuciła 21 kilogramów. Teraz Paulina na swoim Instagramie opublikowała filmik, na którym zaprezentowała się w nowej wersji i zapewniła, że na tym nie koniec.

Dziękuję kochani na tym etapie wstrzymałam się z walka z powodów osobistych, ale obiecuje się nie poddawać… ten filmik nagrywałam w tamtym tygodniu więc świeżynka – napisała uczestniczka.

Pod opublikowanymi ujęciami fani programu nie przeszli obojętnie obok tej metamorfozy. W komentarzach posypały się same komplementy.