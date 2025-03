Fani randkowych show lepiej niech zapną pasy. Netflix ogłosił właśnie, że widzowie uwielbianego formatu, który zdobył popularność na całym świecie, teraz doczeka się polskiej wersji.

Netflix ogłosił polską edycję kultowego „Love is blind”

Nie da się ukryć, że Polacy kochają miłosne formaty, na co wskazują duże liczby oglądalności. Wśród najpopularniejszych i najchętniej oglądanych znajdują się „Love Never Lies”, „Hotel Paradies”, „Love Island. Wyspa miłości” czy „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”. Teraz popularne show „Love is blind” po raz pierwszy w historii doczeka się także polskiej wersji, o czym dowiadujemy się z informacji prasowej przekazanej przez platformę streamingową.

Czas znaleźć Twoją drugą połówkę! Casting do miłosnego eksperymentu „Love is Blind: Polska” rozpoczęty! – czytamy na Instagramie Netflixa.

„Love is blind”, czyli w tłumaczeniu „Miłość jest ślepa”, to format stworzony przez Chrisa Coelena. Program po raz pierwszy zadebiutował na platformie w 2020 roku i od razu zdobył niesamowitą popularność. Randkowe show doczekało się kilku edycji w różnych krajach m.in. w Argentynie, Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku czy na Bliskim Wschodzie.

Fenomen programu polega na tym, że uczestnicy, którzy są singlami, spotkają się ze sobą w zamkniętych i oddzielonych pokojach, które są połączone ze sobą cienką ścianą. W taki sposób pary prowadzą rozmowy i poznają się lepiej, jednak bez możliwości zobaczenia się. Gdy uda im się zbudować emocjonalną więź decydują się na zaręczyny i dopiero wtedy po raz pierwszy mogą się zobaczyć. Następnie zamieszkują razem, a później decydują przed ołtarzem, czy faktycznie relacja, którą zbudowali jest prawdziwa i chcą spędzić resztę życia, czy jednak nie.