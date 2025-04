Świadomość finansowa to niezwykle cenna wiedza, którą warto mieć w momencie startu w dorosłe życie. Dlatego wprowadzenie do świata finansów najlepiej zacząć od najmłodszych lat, a zamiast świnki skarbonki założyć konto dla dziecka.

W przeciwieństwie do osób pełnoletnich, dzieci mają ograniczone zdolności, jeśli chodzi o oferty bankowe. Finanse najmłodszych mogą być prowadzone przez rodziców bądź opiekunów prawnych, natomiast nastolatkowie mogą podejmować swoje pierwsze finansowe decyzje. Przekonaj się, jak działa konto dla dzieci oraz dlaczego warto wprowadzać swoje pociechy w świat bankowości.

Duża odpowiedzialność dla malucha, czyli pierwsze konto bankowe

Chociaż panuje przeświadczenie, że możliwość posiadania rachunku bankowego zarezerwowana jest dla osób pełnoletnich, banki umożliwiają prowadzenie specjalnych rachunków dla młodszych klientów. Konto dla dziecka to produkt stworzony z myślą o nauce posługiwania się rachunkiem bankowym, a także pierwszych próbach oszczędzania.

Z prawnego punktu widzenia zarówno w przypadku najmłodszych dzieci, jak i tych starszych, mających przynajmniej 13 lat, opiekę nad finansami niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku najmłodszych konto dla dziecka widoczne jest wyłącznie w bankowości elektronicznej rodziców i to oni mogą zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku. Pamiętajmy jednak, że starsze dzieci – już nawet od ukończenia siódmego roku życia mogą mieć swoją kartę płatniczą.

Nieco więcej swobody mają dzieci, które skończyły 13 lat. Dla nich przewidziany jest np. dostęp do bankowości elektronicznej, możliwość wydania karty do konta czy założenia własnej lokaty. Takie rozwiązania oferuje chociażby konto dla młodych w Banku BNP Paribas. Niemniej także w przypadku starszych dzieci, wciąż kontrolę nad finansami dziecka sprawują rodzice. To oni ustalają chociażby limity operacji kartą swojej pociechy i mają stały podgląd na historię operacji na rachunku.

Wprowadzanie w świat finansów pod kontrolą

Takie stopniowe wprowadzanie młodych osób w świat finansów i wartości pieniądza to cenna lekcja przed wejściem w dorosłe życie. Z jednej strony rodzice mają stałą kontrolę nad tym, co dzieje się na koncie dla dziecka, dzięki czemu mogą mu wytłumaczyć podstawowe zasady związane z posiadaniem konta w banku. Funkcje takie jak ustalenie limitów transakcji kartą dla nastolatków to kolejny walor edukacyjny tego rozwiązania.

W przypadku obrotu gotówką, nawet młodsze dzieci od razu widzą, że pieniędzy ubywa wraz z kolejnymi zakupami. Tymczasem płacenie kartą pozbawione jest aspektu naocznego zmniejszania się dostępnych środków, dlatego warto uświadamiać młodych ludzi od najwcześniejszych lat, że dobrze mieć swoje finanse pod kontrolą.

W przypadku konta dla dziecka poniżej 13 lat, wszelkie kwestie związane z zarządzaniem rachunkiem leżą po stornie rodziców. To wygodny sposób na rozwiązanie wielu kwestii finansowych, jak chociażby drobne upominki pieniężne od rodziny. Jeśli dziadkowie chcą zrobić prezent wnuczkom i wręczyć im np. 100 zł ale nie mają akurat gotówki, mogą po prostu zrobić przelew na wskazany numer konta.

Konto dla dziecka – czy warto?

Założenie konta dla dziecka jest korzystnym krokiem na kilku polach. Często najważniejszy jest w tym przypadku walor edukacyjny. Dzięki wdrożeniu dziecka w świat finansów i działania produktów bankowych, z czasem młodzi bankujący wyrosną na świadomych klientów, którzy będą wiedzieć jak działają przelewy, karty debetowe czy lokaty.

Drugi aspekt, o którym warto wspomnieć to korzyści materialne. Banki nierzadko zachęcają swoich klientów do zakładania tego typu rachunków, np. poprzez atrakcyjne oprocentowanie. Wizja zysku jest często największą motywacją dla młodych ludzi do oszczędzania.

Jak założyć konto dla dziecka?

Zakładanie konta dla dziecka nie jest trudnym procesem, jednak niezbędne jest, aby zaangażowali się w to zadanie rodzice. Ich zgoda jest bowiem niezbędna, jeśli chodzi o zakładanie rachunku dla osoby małoletniej. A gdzie założyć konto dla dziecka? Za przykład może posłużyć Konto Samodzielniaka w Banku BNP Paribas. Rachunek ten można otworzyć na dwa sposoby:

udając się do placówki banku (w przypadku najmłodszych dzieci wszystkie formalności finalizują rodzice, dzieci od 13 lat przychodzą do banku z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem);

w bankowości elektronicznej rodziców – dotyczy ofert dla dzieci do ukończenia 13 roku życia.

Ten drugi sposób jest stosunkowo prosty. Wystarczy znaleźć odpowiedni produkt w bankowości elektronicznej rodziców, uzupełnić dane dziecka i zaakceptować warunki umowy. W przypadku starszych dzieci pocztą przyjdzie karta płatnicza dla dziecka, a także dostęp do bankowości elektronicznej (dla dzieci mających co najmniej 13 lat), gdzie młody właściciel rachunku może otworzyć np. lokatę.

Konto dla dziecka może być cenną lekcją funkcjonowania świata finansów i podstawowych produktów bankowych. W przeciwieństwie do świnki skarbonki, do której dzieciom zawsze udaje się jakoś dobrać, pierwsze konto bankowe to spora odpowiedzialność oraz wiele możliwości. To nowoczesna nauka zarządzania pieniędzmi adekwatna do realiów, w których się poruszamy. Dzięki temu dzieci nie będą zaskoczone, kiedy przyjdzie do zakładania konta do pierwszej wypłaty.

Artykuł sponsorowany