5 września 2025 roku media obiegła druzgocąca informacja, bo w wypadku na trasie S19 w okolicach Jeżowego zginęła Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka Trójki. Miała 55 lat.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

Rodzina i przyjaciele przygotowują się już do jej ostatniego pożegnania. Msza żałobna odbędzie się w środę 17 września o godz. 10:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie.

Po nabożeństwie urna z prochami zostanie odprowadzona na cmentarz. Ta część ceremonii będzie miała charakter prywatny i odbędzie się wyłącznie w gronie najbliższej rodziny zmarłej.

Rodzina przekazała, że nie chcą kondolencji w formie tradycyjnej ani wieńców. Zamiast tego poprosili o wsparcie inicjatywy, który ma być upamiętnieniem jej wrażliwości i pracy na rzecz dzieci. Przy samej Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Co więcej, została uruchomiona zrzutka, która zostanie przeznaczona na ową Pracownie.

17 września w Warszawie przyjaciele, rodzina i fani po raz ostatni oddadzą jej hołd.

