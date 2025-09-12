Kilka dni temu media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Katarzny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w nieszczęśliwym wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Teraz policja wydała komunikat ws. kierowcy, który prowadził pojazd ze znajdującą się Katarzyną Stoparczyk.

Ujawniono drastyczne szczegóły wypadku Katarzyny Stoparczyk! „Znajdowała się już poza pojazdem…”

Policja ujawnia szczegóły dotyczące kierowcy z wypadku Katarzyny Stoparczyk

5 września 2025 roku całą Polską wstrząsnęła przykra wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na trasie S19 w województwie podkarpackim. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe.

Na miejscu zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby: 55-letnia dziennikarka oraz 57-letni mężczyzna, który był pasażerem drugiego pojazdu. Trójka pozostałych osób odniosła poważne obrażenia. Jeden z kierowców został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a dwójka przytomnych osób została przewieziona na dalsze badania.

Śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku wciąż trwa. Dokładne szczegóły zdarzenia pozostają jeszcze nie wyjaśnione, a prokuratura bada okoliczności i przyczyny zdarzenia. Prowadzący sprawę prokurator Piotr Walkowicz z Niska w rozmowie z „Faktem” ujawnił teraz kilka szczegółów. Samochód, którym poruszała się Katarzyna Stoparczyk to czarna skoda octavia, która była prowadzona przez 29-letniego mieszkańca Niska.

Na pewno pasy były zapięte, bo obraz sekcyjny na to wskazuje. A potem trwały czynności ratownicze nie tylko strażaków, ale podejrzewam, że również osób, które przybyły tam jako pierwsze, czyli innych uczestników drogi, którzy mogli tutaj służyć pomocą. Musimy to ustalać i zweryfikować – powiedział „Faktowi” prokurator Walkowicz.

Prokurator wyznał również, że mężczyzna, który podróżował z dziennikarką, opuścił już szpital. Co więcej, informuje również, że nie była to osoba spokrewniona ze Katarzyną Stoparczyk.

Nie mam żadnej informacji, żeby on był spokrewniony z osobą, która poniosła w tym wypadku śmierć. Kierowca wyszedł już ze szpitala. – poinformował.

Na koniec szef prokuratury w Nisku zaapelował do wszystkich, którzy byli świadkami wypadku Katarzyny Stoparczyk, aby zgłaszać się, ponieważ każda informacja może być na wagę złota.