Jakub Rzeźniczak opublikował w sieci post, w którym nie szczędził mocnych słów i frustracji. Powodem tego wszystkiego okazał się komentarz jednej z internautek, który wyjątkowo nie spodobał się piłkarzowi. W związku z tym, szybko zareagował i postanowił odpowiedzieć jej publicznie.

Jakub Rzeźniczak ostro reaguje na komentarz o zmarłym Oliwierku

Jakub Rzeźniczak to znany piłkarz i były reprezentant Polski. Piłkarz kilka lat temu był związany z modelką Magdaleną Stępień. W 2021 roku para powitała na świat syna Oliwiera. Warto wspomnieć, że piłkarz zdecydował się odejść od modelki, gdy ta była pod koniec ciąży. Niestety po urodzeniu chłopiec zachorował na rzadką odmianę nowotworu, a mimo wielu starań i leczenia zmarł 27 lipca 2022 roku, czyli niedługo po swoich pierwszych urodzinach.

Od tamtej pory na piłkarza niestety spadła duża fala krytyki, a wielu wścibskich internautów zarzucało mu, że ten nie interesował się swoim synkiem. Pomimo bolesnej przeszłości Rzeźniczak stara się tworzyć szczęśliwą rzeczywistość u boku żony Pauliny Rzeźniczak i ich córeczki Antoniny.

Niestety hejterskie i nieprzyjemne komentarze to coś, z czym nadal piłkarz nieraz się boryka podobnie jak większość popularnych osób. Teraz pod TikTokiem Rzeźniczka pojawił się komentarz jednej z internautek, która mu wytknęła, że ten „zapomniał o zmarłym dziecku”. Słowa te tak bardzo dotknęły piłkarza, że złośliwy komentarz doczekał się reakcji, a Jakub poświęcił temu specjalny post.

Nie lubię zaczynać tak dnia, ale no k***a normalna, ale chyba tylko z pozoru kobieta, trójka dzieci w zdjęciu w tle. Co musiało wpaść temu czemuś do głowy, by o 3.00 w nocy napisać taki komentarz… by o tym pomyśleć? Jak można pomyśleć, że można zapomnieć? – pisał Rzeźniczak na Facebooku.

Celebryta w swoim wpisie odniósł się nawet bezpośrednio do internautki, tym samym nie szczędząc mocnych słów.

A jeśli pani Asiu w*****a panią, że człowiek się podniósł, że nie upadł totalnie, nie zapił się, nie stoczył po takiej tragedii, to niech pani się rozpędzi na najbliższą ścianę i droga wolna. Wybaczcie za te słowa, ale na pewne rzeczy nie da się już reagować inaczej – podsumował piłkarz.

Pod opublikowanym postem pojawiła się lawina komentarzy od internautów, którzy stanęli murem za Rzeźniczakiem i okazali mu wsparcie: