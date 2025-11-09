Polska gwiazda zgoliła się na zero na wizji. Odważniej niż Britney Spears
Celebryci często decydują się odważne zmiany wizerunku, żeby wywołać kontrowersje i wzbudzić zainteresowanie fanów. Polska gwiazda właśnie zgoliła się na łyso. Szykują się poważne zmiany.
Gwiazdy decydują się na drastyczne zmiany wizerunku
Drastyczne metamorfozy wizerunku, zwłaszcza te nieoczekiwane, wywołują w mediach i opinii publicznej ogromne kontrowersje i lawinę spekulacji, ponieważ celebryci są postrzegani nie tylko jako artyści, ale i jako produkty, których wizerunek jest ściśle kontrolowany. Każda radykalna zmiana – czy to szybka utrata wagi, operacje plastyczne, czy zmiana fryzury na szokującą wywołują ogromne emocje wśród widzów.
Zgolenie głowy przez Britney Spears w 2007 roku jest jednym z najbardziej ikonicznych przykładów tego zjawiska. Wydarzenie to wywołało globalną sensację i zostało natychmiast zinterpretowane przez media jako symbol załamania nerwowego i utraty kontroli nad życiem. W tamtym czasie piosenkarka zmagała się z rozwodem, utratą opieki nad dziećmi i nieustanną inwazją paparazzi. Jak sama później wyjaśniła w swojej autobiografii, ten akt był w rzeczywistości desperackim wyrazem buntu i próbą odzyskania kontroli nad własnym ciałem, nad którym kontrolę odzierały media i otoczenie, zmuszając ją do utrzymania „idealnego” wizerunku.
Teraz na odważną metamorfozę postawił również polski muzyk.
Kim jest Bedoes?
Bedoes, właściwie Borys Piotr Przybylski to polski raper i autor tekstów, zaliczany do czołowych postaci młodego pokolenia w polskim hip-hopie. Jest on założycielem zespołu i wytwórni 2115 (wcześniej znanych jako 2115 Gang). Artysta zyskał rozpoznawalność dzięki emocjonalnym tekstom i specyficznemu stylowi, często poruszającemu osobiste i kontrowersyjne tematy.
Wydawał płyty w wytwórni SBM Label, a obecnie działa w ramach własnego labelu. Współpracował z wieloma znanymi artystami, takimi jak Białas, Taco Hemingway, Quebonafide czy Lanek, a jego albumy regularnie zdobywają wysokie miejsca na listach sprzedaży, osiągając statusy platynowych płyt.
Bedoes znany z charakterystycznego stylu właśnie zmienił znacząco swój image. Fani są w szoku.
Bedoes zgolił włosy
Przez długi czas znakiem rozpoznawczym Bedoesa 2115 były jego długie włosy. Teraz jednak raper przeszedł znaczącą metamorfozę. Artysta zaprezentował nowy wizerunek i zdradził, jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Bedoes pojawił się wraz ze swoją partnerką na evencie w jednym z warszawskich hoteli, gdzie czujni fani zauważyli jego odmieniony wygląd.
Raper pozbył się charakterystycznych, długich włosów, czym przywołał wspomnienia swojego dawnego wizerunku sprzed kilku lat. To jednak nie jedyna niespodzianka, jaką przygotował. Na Instagramie Bedoes 2115 opublikował zdjęcia, na których trzyma ścięte pasma włosów, a w wiadomości do fanów zapowiedział premierę swojego nowego albumu.
Następny mój post będzie premierą utworu zrealizowanego we współpracy z @kubiproducent, który również będzie pierwszym singlem z mojego solowego albumu. Pierwszego solowego od prawie 5 lat, pierwszego mojego, który zostanie wydany w @2115label i pierwszego po odejściu mojego Dziadka. Do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu – oznajmił Bedoes 2115.