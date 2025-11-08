Jutro półfinał, a gwiazda „TzG” definitywnie odcina się od partnera. Szok dla widzów!
„Taniec z Gwiazdami” od samego początku wywołuje w widzach sporo emocji. Wszystko za sprawą uczestników i ich przeżyć. Ostatnio z programu odpadli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Widzowie czule ich pożegnali. Teraz w półfinałach zobaczymy: Maurycego Popiela i Sarę Janicką, Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko, Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską, Katarzynę Zillmann i Janję Lesar, Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską. Okazuje się, że jedna z uczestniczek planuje spore zmiany w swoim życiu. Chodzi o jej relację z partnerem…
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko od samego początku są przez widzów typowani na zwycięzców programu. Okazuje się, że aktorka Teatru Narodowego jest bardzo zawzięta i wylewa siódme poty na treningach. Jej talent taneczny doceniają też jurorzy.
Para numer 4 może liczyć na bardzo wysokie noty ze strony jurorów. Doczekali się w czasie trwania programu aż czterech „dziesiątek”. Wiktoria Gorodecka razem z partnerem tanecznym przygotowuje się do niedzielnego odcinka. Para ma chrapkę na wygraną, ale co z ich dalszą relacją po programie?
Wiktoria Gorodecka w rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że planuje nadal tańczyć po udziale w „Tańcu z Gwiazdami”. Udział w show wiele zmienił w jej życiu, z czego jest bardzo dumna. Planuje wciąż być aktywna na parkiecie, ale w swoich planach na przyszłość nie uwzględniła obecnego partnera tanecznego — Kamila Kuroczko:
Otworzył mi na pewno oczy na to, że jak na przykład idę do teatru, to widzę same […] ciała, które się w ogóle nie ruszają. Jak się jest w ruchu po osiem godzin dziennie, to się chce w nim być cały czas. Wczoraj, jak miałam próbę wznowieniową swojego spektaklu, to mi się chciało cały czas ruszać, cały czas coś robić, a musiałam się skupić, stać i po prostu mówić — podsumowała Wiktoria Gorodecka w rozmowie z Pomponikiem.
Wiktoria Gorodecka później też dodała, że nie ma zamiaru kontynuować swojej tanecznej przygody z obecnym partnerem tanecznym — Kamilem Kuroczko. Aktorka nie chce już dłużej z nim pracować, ale nie zamierza zaprzepaścić całego progresu, który uczyniła w „Tańcu z Gwiazdami”:
W tym duecie na pewno nie. Z mojej strony to byłoby niemądre, gdyby tę całą wiedzę, którą posiadłam, wyrzucić do kosza. Bo myślę, że po jakiejś dużej przerwie wszystko zapomnę — wspomniała.