„Taniec z Gwiazdami” od samego początku wywołuje w widzach sporo emocji. Wszystko za sprawą uczestników i ich przeżyć. Ostatnio z programu odpadli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Widzowie czule ich pożegnali. Teraz w półfinałach zobaczymy: Maurycego Popiela i Sarę Janicką, Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko, Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską, Katarzynę Zillmann i Janję Lesar, Tomasza Karolaka i Izabelę Skierską. Okazuje się, że jedna z uczestniczek planuje spore zmiany w swoim życiu. Chodzi o jej relację z partnerem…

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko od samego początku są przez widzów typowani na zwycięzców programu. Okazuje się, że aktorka Teatru Narodowego jest bardzo zawzięta i wylewa siódme poty na treningach. Jej talent taneczny doceniają też jurorzy.

Para numer 4 może liczyć na bardzo wysokie noty ze strony jurorów. Doczekali się w czasie trwania programu aż czterech „dziesiątek”. Wiktoria Gorodecka razem z partnerem tanecznym przygotowuje się do niedzielnego odcinka. Para ma chrapkę na wygraną, ale co z ich dalszą relacją po programie?