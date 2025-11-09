Czy zamierzam zostać obywatelem USA? Na ten moment nie ma takich planów — powiedział w podkaście.

Książę Harry niedawno gościł w podkaście, w którym ujawnił, że nie planie na ten moment starać się o obywatelstwo amerykańskie. Syn króla Karola III skupia się na razie na codzienności i nie myśli o załatwianiu formalności w sprawie obywatelstwa:

Książę Harry od ponad pięciu lat mieszka w USA. Niedawno wyznał, co dalej z jego obywatelstwem. Mąż Meghan Markle gościł w podkaście Hasan Minhaj „Doesn’t Know Podcast”, który został opublikowany 29 października. Zdradził w nim, jakie ma aktualnie plany. Co ciekawe, jego żona Meghan Markle oraz córka Lilibet mają amerykańskie obywatelstwo. Na dodatek zwrócił się jeszcze do króla Karola III. Jego słowa mogą wiele namieszać w rodzinie królewskiej…

Czy książę Harry ostateczne zerwie z brytyjską rodziną królewską?

Od momentu, gdy książę Harry i Meghan Markle porzucili obowiązki królewskie i przenieśli się do Kalifornii, w mediach nieustannie pojawiały się spekulacje dotyczące jego statusu wizowego i dalszych planów z tym związanych.

Według informacji, które niedawno przekazał portal New Idea, książę Harry aktualnie przebywa w USA prawdopodobnie na specjalnej wizie dyplomatycznej typu A-1, przeznaczonej dla głów państw i członków rodzin królewskich.

Głos w sprawie zabrała prawniczka Melissa Chavin. Kobieta w rozmowie z portalem zdradziła, co oznacza fakt, że książę Harry ma tego typu wizę. Okazuje się, że może mu ona pomóc w czymś dużo dla niego ważniejszym. To może spowodować poważny konflikt w rodzinie królewskiej:

Każda taka wiza ma zazwyczaj ważność pięciu lat… W jego przypadku to może oznaczać cały okres życia — wyznała w rozmowie z serwisem.

Czy brak planów na amerykańskie obywatelstwo to sposób, by zachować swoje brytyjskie korzenie i tytuł książęcy? To pytanie coraz częściej zadają sobie fani rodziny królewskiej.

Co dalej z rodziną Sussexów? Zachowanie księcia Harry’ego budzi niepokój…

Meghan Markle i mała Lilibet mają amerykańskie obywatelstwo, co naturalnie wiąże rodzinę Sussexów z USA. Książę Harry natomiast wciąż tkwi w zawieszeniu. Jak podaje sam portal New Idea, jego status wizowy od dawna jest tematem spekulacji, ale rząd amerykański konsekwentnie odmawia ujawnienia szczegółów.

Skoro książę Harry sam przyznaje, że nie planuje starać się o obywatelstwo, to dlaczego zdecydował się na ten ruch? Wiele osób wciąż zastanawia się nad tym, czy była to jego świadoma decyzja polityczna i rodzinna, czy może ostrożna strategia, mająca na celu zachowanie jego miejsca w historii brytyjskiej monarchii?