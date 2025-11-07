Choć Józef Wojciechowski stroni od zainteresowania mediów, o życiu osobistym milionera nieraz było głośno w portalach plotkarskich. Wszystko ze względu na piękne, często dużo młodsze kobiety, którymi się otaczał. Drugą żonę zapamiętano z krzykliwych stylizacji i mocnego makijażu. Jak wygląda dziś?

Życie miłosne Józefa Wojciechowskiego

Polski przedsiębiorca od lat budzi zainteresowanie nie tylko jako jeden z najbogatszych Polaków, ale również ze względu na burzliwe życie uczuciowe. Józef Wojciechowski, właściciel Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju i były właściciel Polonii Warszawa, a także głównym udziałowiec holdingu budowlanego J.W. Construction, dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Pierwszy raz stanął na ślubnym kobiercu jeszcze w Stanach Zjednoczonych. O jego żonie wiadomo niewiele oprócz tego, że para doczekała się trzech córek. Związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Obecnie jego narzeczoną jest była modelka Patrycja Tuchlińska. Para ma dwoje dzieci.

Małżeństwo z Laurą Michnowicz

Najwięcej emocji wzbudzał jego związek z Laurą Michnowicz — młodszą o 36 lat modelką, która w mediach szybko zyskała przydomek „polskiej Paris Hilton”. Pobrali się i doczekali dwojga dzieci.

W mediach blond piękność nazywano „polską Paris Hilton” ze względu podobieństwo do amerykańskiej celebrytki. Modelka uwielbiała mocny makijaż i kuse stylizacje. Niestety i tym razem doszło do cichego rozwodu. Plotkowano, że już wtedy na horyzoncie Józefa Wojciechowskiego miała pojawić się Patrycja Tuchlińska. To dla niej miał zostawić ówczesną żonę.

Jak potoczyły się losy Laury Michnowicz? Modelka postawiła na samorozwój i chętnie udziela się w mediach społecznościowych.

Jak obecnie wygląda Laura Michnowicz?

Laura Michnowicz, znana wcześniej z konkursów piękności i odważnych stylizacji, po rozstaniu z milionerem przeszła prawdziwą metamorfozę. Zrezygnowała z życia na salonach i skupiła się na samorozwoju. W mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją kilka tysięcy osób, dzieli się refleksjami na temat medytacji, macierzyństwa i życia w zgodzie ze sobą.

Dziś po dawnej „polskiej Paris Hilton” nie ma śladu. Laura postawiła na naturalność i elegancję — zamiast tlenionego blondu wybrała cieplejszy odcień włosów, a jej styl stał się bardziej stonowany. Z imprezowiczki przemieniła się w dojrzałą kobietę, która z powodzeniem realizuje się jako matka i kobieta sukcesu.