Ewa Minge otworzyła się na temat bolesnej straty swojej mamy. W rozmowie z naszym reporterem poruszyła temat żałoby, duchowości i reinkarnacji. Jej wyznanie o rozmowach na cmentarzu i metafizycznym poczuciu obecności bliskiej osoby nie pozostawia nikogo obojętnym.

Ewa Minge o śmierci mamy. Wierzy w reinkarnację!

Podczas rozmowy na treningu do programu ,,TzG” Ewa Minge opowiedziała nam, jak przeżywała stratę mamy. Przyznała, że przez cztery lata przechodziła żałobę, która zmieniła jej sposób myślenia o życiu i śmierci.

Te prawdziwe ostatnie pożegnanie jest wtedy, jak otwierasz szufladę, a tam są skarpetki, bluzeczki poskładane, jakieś bibeloty. (…) Warto sobie wziąć coś takiego na pamiątkę, bo to są pewnego rodzaju talizmany – tłumaczyła.

Projektantka podkreśliła, że z czasem przyszło poczucie, że jej mama nadal przy niej jest, mimo że fizycznie już jej nie ma.

,,Po śmierci mojej mamy miałam taką żałobę, tak się zachowywałam… jak teraz przez cztery lata. Przychodzi taki moment, że czujesz tę energię, że ten człowiek, który odchodzi, on jest. Czujesz, że on jest naprawdę przy tobie, że cię wspiera. To są metafizyczne historie” – mówiła szczerze.

Ja jak mam taki trudniejszy moment, wsiadam w samochód. 300 km od mojego domu jest grób mojej mamy. Jadę do taty, siadam na takim wielkim czarnym kamieniu (…) i gadam z tą moją mamą. Jest mi dużo lżej. Ktoś powie: wariatka… Nie. Osoba, która widzi i czuje więcej – dodała.

Projektantka nie ukrywa, że wierzy w życie po śmierci i reinkarnację. Zwróciła też uwagę na paradoksalną – jej zdaniem – postawę niektórych wierzących.

Najbardziej się dziwię ludziom głęboko wierzącym, chrześcijanom. My się powinniśmy cieszyć. My powinniśmy świętować, odprowadzić kogoś nie z bólem i żalem, tylko z nadzieją – stwierdziła.

,,Moja mama powiedziała: żadnego otwierania trumny, ubierać się na kolorowo, nie próbuj nawet chodzić w żałobie. Nie możemy myśleć o bólu i smutku. Musimy myśleć, że się skończyło cierpienie” – dodała z powagą.

Dla Ewy Minge świat fizyczny to tylko część rzeczywistości. Wierzy, że duchowość ma ogromne znaczenie i że ludzie, którzy odeszli, wciąż mogą być obecni w naszym życiu – w innej formie.

Całego wywiadu możesz posłuchać klikając w wideo poniżej.