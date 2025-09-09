Ewa Minge jest przemęczona! Wiemy, co z jej udziałem w „Tańcu z Gwiazdami”
Informator zdradził nam zaskakujące szczegóły...
Ewa Minge jest jedną z najbardziej zaskakujących uczestniczek jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. 58-letnia projektantka mody słynie ze świetnej, wysortowanej figury i niesamowitej sprężystości. Niestety, ale ostatnie mordercze treningi dają się w kość Ewie Minge. Nasz informator zdradził, że artystka jest już mocno przemęczona i walczy z bólem. Czy jej udział w programie „Taniec z Gwiazdami” zawiśnie na włosku?
Ewa Minge nie wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”? „Jest przemęczona”
Ewa Minge przez lata stworzyła modowe imperium, o którym mówi się nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że gdy tylko wzięła udział w programie „Taniec z Gwiazdami”, to podeszła do sprawy na poważnie. Niestety, ale w ostatnim czasie wielogodzinne treningi z Michałem Bartkiewiczem dały jej w kość. Ewa Minge musiała skorzystać z pomocy specjalistów:
Takich jak Ewa Minge już nie ma… To jest kobieta dynamit, która do ostatniej kropli krwi będzie walczyła na parkiecie. Przeszła w życiu przez piekło, a mimo to wciąż się uśmiecha i nigdy się nie poddaje. Jednak ostatnie treningi naprawdę ją dobiły. Jest przemęczona. Musiała wziąć zastrzyki ze sterydami, żeby jakoś poradzić sobie z bólem. Zapowiedziała, że mimo bólu będzie walczyła z całych siła. To jest prawdziwa wojowniczka — podsumował informator Kozaczka.
Wszyscy bliscy i przyjaciele jednak martwią się o Ewę Minge. Osoby z jej otoczenia doskonale pamiętają, jak świeżo po finale Vanessa Aleksander, czyli zwyciężczyni 15. edycji „Tańca z Gwiazdami” po ostatnim tańcu trafiła do karetki. Przyjaciele czują, że ze słynną projektantką mody może być podobnie…
„Ten typ już tak ma. Jak ona się za coś weźmie, to choćby świat się zawalił, to zrobi to do końca i jeszcze wszystkim podziękuje. W sumie nie powinno nas to dziwić, w końcu sama zbudowała wielkie imperium mody. Jednak jako osoba z jej bliskiego otoczenia bardzo się o nią martwię. Mam nadzieję, że po premierze 1. odcinka znajdzie czas tylko dla siebie, żeby zregenerować siły w ukochanej Zielonej Górze. Tam stworzyła sobie raj na ziemi” — dodał informator Kozaczka.