Ewa Minge jest jedną z najbardziej zaskakujących uczestniczek jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. 58-letnia projektantka mody słynie ze świetnej, wysortowanej figury i niesamowitej sprężystości. Niestety, ale ostatnie mordercze treningi dają się w kość Ewie Minge. Nasz informator zdradził, że artystka jest już mocno przemęczona i walczy z bólem. Czy jej udział w programie „Taniec z Gwiazdami” zawiśnie na włosku?

Ewa Minge przez lata stworzyła modowe imperium, o którym mówi się nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że gdy tylko wzięła udział w programie „Taniec z Gwiazdami”, to podeszła do sprawy na poważnie. Niestety, ale w ostatnim czasie wielogodzinne treningi z Michałem Bartkiewiczem dały jej w kość. Ewa Minge musiała skorzystać z pomocy specjalistów:

Takich jak Ewa Minge już nie ma… To jest kobieta dynamit, która do ostatniej kropli krwi będzie walczyła na parkiecie. Przeszła w życiu przez piekło, a mimo to wciąż się uśmiecha i nigdy się nie poddaje. Jednak ostatnie treningi naprawdę ją dobiły. Jest przemęczona. Musiała wziąć zastrzyki ze sterydami, żeby jakoś poradzić sobie z bólem. Zapowiedziała, że mimo bólu będzie walczyła z całych siła. To jest prawdziwa wojowniczka — podsumował informator Kozaczka.

