Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz po raz kolejny spotkali się na sali sądowej. Byli małżonkowie, wciąż toczą batalię w kwestii podziału majątku, jednak tym razem poszło szybciej niż zwykle. Wiemy, co wydarzyło się w sądzie.

Małżeństwo Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego

Warto wspomnieć, że Smaszcz i Kurzajewski poznali się w latach 90., a w 1996 r. stanęli na ślubnym kobiercu. Między czasie doczekali się dwóch synów: Franciszka i Julka. Para była małżeństwem przez 23 lata, ale w 2020 roku zdecydowali jednak na rozwód. Po rozstaniu każde z nich ułożyło sobie życie na nowo, a dziennikarz niedawno poślubił Katarzynę Cichopek.

Rozwód Smaszcz i Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski, choć już od 5-ciu lat są po rozwodzie, to wciąż mają wiele niewyjaśnionych kwestii. Pata toczy m.in. batalię sądową o naruszenie dóbr osobistych. Tym razem ponownie pojawili się w warszawskim sądzie, ale jednak w sprawie podziału majątku, który do tej pory jest powodem ich konfliktu.

Dziś w sądzie Rejonowym Warszawa-Praga po raz kolejny nie doszło do rozprawy w celu rozstrzygnięcia majątkowego sporu. Niestety, póki co, końca sprawy nie widać. Tym razem mieli zostać wysłuchani także świadkowie, czyli ich starszy syn Franciszek i siostra Kurzajewskiego. Po zaledwie 15. minutach byli małżonkowie opuścili sąd w osobności, ponownie bez wyroku.

Podział majątku Smaszcz i Kurzajewskiego

Prawnik Pauliny Smaszcz wyjaśnił „Faktowi”, dlaczego spotkanie to trwało tak krótko, choć przewidziany był znacznie dłuższy czas. Warto dodać, że na ten moment nie wiadomo kiedy odbędzie się kolejna rozprawa.