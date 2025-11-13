Smaszcz i Kurzajewski w sądzie. Sceny przed rozprawą. To zrobiła Paulina
Nie cichną echa wokół rozwodu Smaszcz i Kurzajewskiego. Za nami kolejny proces, a w tle po raz kolejny afera ze Smaszcz w roli głównej.
Konflikt między Smaszcz a Kurzajewskim
Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez lata byli jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim dziennikarstwie. Para pobrała się w 1996 roku, a ich głośny rozwód miał miejsce pięć lat temu. Jednak konflikt tej dwójki wciąż trwa, a niedawno przypieczętowany związek Macieja z Kasią Cichopek wydawał się jedynie podsycać trwające niesnaski.
W jednym z wywiadów Smaszcz mówiła, że wciąż trwa walka o ich dawny majątek – chodzi przede wszystkim na ich dom, który znajduje się na Mazurach, nalężącą do nich ziemię, a także mieszkanie. Czas mija, konflikt nie cichnie, a wydaje się wręcz powiększać, co nieustanni relacjonują wszelkie media.
Poważne zarzuty wobec Macieja Kurzajewskiego
Gdy Paulina Smaszcz pojawiła się na wywiadzie u Żurnalisty, stwierdziła że Kurzajewski ukrywał przed sądem swój majątek przeznaczony do podziału, poprzez liczne przelewy na inne konta. To bardzo poważne zarzuty, którym sam Maciej stanowczo zaprzecza.
10 czerwca odbyła się głośna rozprawa, która jednak z przyczyn formalnych zakończyła się wyjątkowo szybko – minęło zaledwie 30 minut od jej rozpoczęcia.
Aby sąd mógł ustalić skład majątku wspólnego, musi najpierw uzyskać informacje od różnych instytucji — banków, notariuszy, firm. Część tych danych już dotarła, ale nie wszystkie. Dopóki sąd nie będzie miał pełnego obrazu sytuacji majątkowej byłych małżonków, nie może podjąć decyzji o jego podziale – wyjaśniał prawnik w rozmowie z „Faktem”.
Szokujące sceny podczas rozprawy Smaszcz i Kurzajewskiego
Dzisiaj, 13 listopada Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz spotkali się w sądzie. Dziennikarz przybył 15 minut wcześniej, niż jego była żona, która bez słowa, z ponurą miną minęła swojego byłego męża, jednocześnie gorąco przywitała jej pełnomocników.
Posiedzenie zaplanowane zostało na godzinę 10:00 i miało ono trwać aż do godziny 12:00 – tak się jednak z jakiegoś powodu nie stało. Jak się bowiem okazało, długo wyczekiwana sprawa zakończyła się już po zaledwie kwadransie i nie wyznaczono jednocześnie terminu kolejnej rozprawy pary. Zszokowani fani nie mają pojęcia, skąd taka nagła zmiana planu rozprawy i co takiego zaszło na sali.
