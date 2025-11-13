Nie cichną echa wokół rozwodu Smaszcz i Kurzajewskiego. Za nami kolejny proces, a w tle po raz kolejny afera ze Smaszcz w roli głównej.

Konflikt między Smaszcz a Kurzajewskim

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez lata byli jednym z najpopularniejszych małżeństw w polskim dziennikarstwie. Para pobrała się w 1996 roku, a ich głośny rozwód miał miejsce pięć lat temu. Jednak konflikt tej dwójki wciąż trwa, a niedawno przypieczętowany związek Macieja z Kasią Cichopek wydawał się jedynie podsycać trwające niesnaski.

W jednym z wywiadów Smaszcz mówiła, że wciąż trwa walka o ich dawny majątek – chodzi przede wszystkim na ich dom, który znajduje się na Mazurach, nalężącą do nich ziemię, a także mieszkanie. Czas mija, konflikt nie cichnie, a wydaje się wręcz powiększać, co nieustanni relacjonują wszelkie media.

Zobacz: Marta Nawrocka nie zamierzała milczeć w Święto Niepodległości. Jej słowa już niosą się szerokim echem