W jesiennej ramówce Telewizji Polskiej zabraknie rozrywkowego programu „Cudowne lata”. Jak ustalił Presserwis, nadawca zdecydował o wstrzymaniu produkcji, co oznacza, że format prowadzony przez Barbarę Kurdej-Szatan nie powróci na antenę TVP 2. Informację potwierdziło biuro prasowe telewizji, podkreślając, że program nie znajdzie się w jesiennej ofercie stacji.

Program Barbary Kurdej-Szatan znika z TVP

„Cudowne lata” był jednym z flagowych projektów wprowadzonych przez nowe kierownictwo TVP. Powstał na bazie włoskiego formatu „Boomerissima” i opierał się na rywalizacji znanych postaci reprezentujących dwa pokolenia, boomersów oraz milenialsów. Audycja miała stałe miejsce w ramówce niedzielnego popołudnia, emitowana o godzinie 16:10.

Pierwszy sezon, pokazany jesienią ubiegłego roku, oglądało średnio 605 tys. widzów. Druga edycja, nadawana wiosną 2025 roku, przyciągała przeciętnie 567 tys. odbiorców. Barbara Kurdej-Szatan, gospodyni obu edycji, nie zniknie jednak z ekranów Telewizji Polskiej. Jesienią aktorka pojawi się w nowym serialu obyczajowym TVP 1 zatytułowanym „Zaraz wracam”, który ma zastąpić dotychczasowy projekt w jej telewizyjnej aktywności.

Na informację o zakończeniu emisji programu Barbary Kurdej-Szatan, szybko zareagowała Małgorzata Opczowska. Przez lata związana była z TVP za prezesury Jacka Kurskiego, w 2024 roku zakończyła współpracę z publicznym nadawcą. Wcześniej prowadziła m.in. „Pytanie na śniadanie”, poranny blok „Wstaje dzień” w TVP Info oraz liczne wydarzenia plenerowe. Teraz postanowiła z ironią ocenić zakończenie emisji „Cudownych lat”.