Przed nami 7. odcinek 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”. To właśnie tym razem rolnicy dokonają kolejnych, wyborów, ale i pożegnają się z kandydatkami i kandydatami. Odcinek ten z pewnością przyniesie wiele emocji, bo dowiemy się, jak będą prezentować się kolejne pary 12. edycji telewizyjnego show.

„Rolnik szuka żony” to miłosne reality show, które od ponad 10 lat gości na antenie TVP. Długo wyczekiwany 12. sezon programu właśnie wystartował. Tym razem piątka rolników-singlów w tym jedna rolniczka szukają wymarzonej miłości na oczach całej Polski, z którą uda im się stworzyć wspólną przyszłość.

Warto wspomnieć, że największa ilość listów, która zapewniła udział w programie trafiła do: Kurpianki z pasją – Barbary, młodego i konkretnego Arkadiusza, pracowitego i z poczuciem humoru Krzysztofa, rolnika z duszą romantyka – Rolanda oraz Wielkopolanina z sercem na dłoni – Gabriela. To właśnie oni stali się głównymi bohaterami 12. edycji programu!

Przed nami 7. odcinek i kolejne miłosne losy rolników. Czas wspólnego życia zbliża uczestników bardziej niż kiedykolwiek. Na tym etapie pojawiają się już pierwsze deklaracje i decyzje. Niektórzy z naszych bohaterów już postanowili spędzić jak najwięcej czasu z osobami, do których czują coś więcej. Inni wciąż szukają odpowiedzi i próbują zrozumieć własne uczucia.

Czyżby Krzysztof znalazł tą jedyną?

Krzysztof po pożegnaniu Mileny spędza każdą wolną chwilę z Agnieszką. Młody mężczyzna jest pełen nadziei na powodzenie tej relacji mimo dużej odległości dzielącej parę. Rolnik zadeklaruje kobiecie, że zrobi wszystko, aby byli razem.

„Ty będziesz częściej latać do mnie niż ja do Ciebie, bo musimy wszystkie Twoje rzeczy stamtąd zabrać. Ty jesteś trenerem personalnym, możesz pracować wszędzie np. w Białymstoku. Ja Ci pomogę coś takiego rozkręcić. Ogarniać już lokal”? – podkreśli Krzysztof.

Na razie Aga postanowi pokazać rolnikowi, jak wygląda jej życie na co dzień.

Czy faworytka Arka faktycznie zdobędzie jego serce?

Arek na pierwszą randkę zaprosi Julię. Mężczyzna nie ukrywa, że dziewczyna, od samego początku jest jego faworytką i w trakcie rozmowy we dwoje postawi wszystko na jedną kartę

„Chciałabyś, żebym miał randki z innymi dziewczynami Patrycją i Olą? Czy chcesz, żeby się na jednej skończyło? Nie patrzmy na sprawiedliwość tylko na Ciebie”. – zaakcentuje Arkadiusz.

Czy Julia odwzajemni uczucia, czy jeszcze potrzebuje trochę czasu na decyzję?

Basia stanie przed trudnym wyborem

Basia, podobnie jak Arek, od momentów przeczytania listów ma faworyta, którym jest Mateusz. Jednak, w miarę upływu czasu, zyskuje Michał, który w odróżnieniu od swojego rywala, jest zdecydowany pogłębić relację z rolniczką.

„Ja jestem w pełni zdecydowany. Jeżeli chcielibyśmy tę relację kontynuować, to nie ma problemu, żebym się przeprowadził. Mateusz natomiast inaczej, on mówi, że takiej deklaracji nie może na razie złożyć” – wyzna Michał.

Nie mniejsze emocje będą towarzyszyły Gabrielowi, Rolandowi i ich kandydatkom, a wieczorem na gospodarstwach będzie mniej osób niż dotychczach. O tym co naprawdę się wydarzy dowiemy się już w najbliższą niedzielę o godz. 21:25 w TVP1.