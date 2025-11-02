times-dark
Kozaczek
Łamiący serce komunikat TVP!

Produkcja wspomina zmarłych uczestników miłosnego show!

Nie żyje Sanatorium Miłości śmierć Tvp
/ 02.11.2025 /
KJ
Sanatorium Miłości
Program „Sanatorium miłości” to reality show, w którym dwanaście samotnych osób po sześćdziesiątce spędza czas w uzdrowisku, próbując znaleźć miłość lub przyjaźń. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach, aktywnościach fizycznych i rozmowach, a prowadząca Marta Manowska wspiera ich w nawiązywaniu relacji. Pierwszy odcinek miłosnego show został wyemitowany na antenie TVP 20 stycznia 2019 roku. Produkcja okazała się prawdziwym hitem, bo do tej pory doczekała się już aż siedmiu edycji.
Niestety w ciągu kolejnych edycji widzowie musieli pożegnać kilku uczestników. Teraz produkcja zamieściła na Instagramie wzruszający wpis: „W tym czasie myślami wracamy do tych, którzy odeszli… 🕯” oraz opublikowała zdjęciach tych, których już z nami nie ma.
Wiesława Judek

W tym roku musieliśmy się pożegnać z aż dwójką bohaterów „Sanatorium miłości”. W połowie lutego zmarła Wiesława Judek uczestniczka 2. edycji programu. Seniorka zmarła w wieku 74 lat

Janina Busk

Janina Busk, znana widzom jako „Nina”, zmarła natomiast w 2022 roku w wieku 65 lat. Była jedną z najbardziej energicznych i barwnych postaci pierwszej edycji.

Piotr Hubert Langfort

W tym roku w maju zmarł także Piotr Hubert Langfort, czyli uczestnik czwartej edycji „Sanatorium miłości” i „The Voice Senior”. Miał 67 lat.

Cezary Mocek

Innym kuracjuszem 1. edycji „Sanatorium miłości”, który odszedł w 2019 roku był Cezary Mocek. Uczestnik randkowego show miał 66 lat.

Krzysztof Rottbard

W 2023 r. widzowie randkowego show  pożegnali kolejnego uczestnika, Krzysztof Rottbarda z 1. edycji programu. 11 lipca media obiegły smutne wieści o jego śmierci. Senior miał 67 lat.

Władysław Szustorowski

Władysław Szustrowski był uczestnikiem 3. edycji programu. W kwietniu 2021 roku twórcy programu, poinformowali o śmierci kuracjusza. Senior miał 73 lata.

