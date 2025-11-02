Łamiący serce komunikat TVP!

Sanatorium Miłości

Program „Sanatorium miłości” to reality show, w którym dwanaście samotnych osób po sześćdziesiątce spędza czas w uzdrowisku, próbując znaleźć miłość lub przyjaźń. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach, aktywnościach fizycznych i rozmowach, a prowadząca Marta Manowska wspiera ich w nawiązywaniu relacji. Pierwszy odcinek miłosnego show został wyemitowany na antenie TVP 20 stycznia 2019 roku. Produkcja okazała się prawdziwym hitem, bo do tej pory doczekała się już aż siedmiu edycji.

Niestety w ciągu kolejnych edycji widzowie musieli pożegnać kilku uczestników. Teraz produkcja zamieściła na Instagramie wzruszający wpis: „W tym czasie myślami wracamy do tych, którzy odeszli… 🕯” oraz opublikowała zdjęciach tych, których już z nami nie ma.