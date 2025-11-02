Łamiący serce komunikat TVP!
Produkcja wspomina zmarłych uczestników miłosnego show!
W tym roku musieliśmy się pożegnać z aż dwójką bohaterów „Sanatorium miłości”. W połowie lutego zmarła Wiesława Judek uczestniczka 2. edycji programu. Seniorka zmarła w wieku 74 lat
Janina Busk, znana widzom jako „Nina”, zmarła natomiast w 2022 roku w wieku 65 lat. Była jedną z najbardziej energicznych i barwnych postaci pierwszej edycji.
W tym roku w maju zmarł także Piotr Hubert Langfort, czyli uczestnik czwartej edycji „Sanatorium miłości” i „The Voice Senior”. Miał 67 lat.
Innym kuracjuszem 1. edycji „Sanatorium miłości”, który odszedł w 2019 roku był Cezary Mocek. Uczestnik randkowego show miał 66 lat.
W 2023 r. widzowie randkowego show pożegnali kolejnego uczestnika, Krzysztof Rottbarda z 1. edycji programu. 11 lipca media obiegły smutne wieści o jego śmierci. Senior miał 67 lat.
Władysław Szustrowski był uczestnikiem 3. edycji programu. W kwietniu 2021 roku twórcy programu, poinformowali o śmierci kuracjusza. Senior miał 73 lata.