Profesjonalna koloryzacja oznacza połączenie wiedzy z umiejętnościami – podpowiadamy, dlaczego precyzja przy mieszaniu farb z utleniaczem ma znaczenie dla efektu farbowania włosów. Sprawdź, jak poprawnie przeprowadzić ten proces, by cieszyć się pięknym kolorem i zdrowymi włosami!

Podstawowe zasady mieszania farby i utleniacza

Farba to nic innego jak substancja barwiąca, która dzięki zawartości pigmentów nadaje włosom konkretny kolor. Utleniacz zaś jest rodzajem aktywatora, którego zadaniem jest otwarcie łusek włosa i rozwinięcie chemicznej struktury barwnika. Dzięki temu pigment wnika głęboko we włos i równomiernie pokrywa go na całej długości.

Standardowym sposobem mieszania tych produktów jest stosunek 1:2 – jedną część farby miesza się z dwiema częściami utleniacza. Jest to proporcja bezpieczna, gwarantująca skuteczną aktywację barwników i pokrywająca włosy w prawidłowy sposób.

Niektóre produkt mogą jednak wymagać innych proporcji, warto więc sprawdzić, jak sugeruje producent i trzymać się jego zaleceń.

Czynniki wpływające na wybór proporcji

Przy wyborze stosunku utleniacza do farby należy jeszcze uwzględnić kilka czynników, bo nie zawsze używa się podręcznikowych proporcji. Wpływa na to na przykład cel farbowania – jeżeli jest to tonowanie, używamy mniejszej ilości utleniacza, tak samo przy odświeżaniu koloru czy podkreślaniu naturalnej barwy włosa.

Przy dużej zmianie być może potrzebna będzie większa ilość aktywatora, choć należy pamiętać o tym, że występuje on również w różnych stężeniach (3%, 6%, 9% czy nawet 12% zawartości wodoru nadtlenowego sprawia, że utleniacz różni się mocą działania). Te o najwyższym stężeniu trzeba stosować wyjątkowo ostrożnie, bo przy nieumiejętnym lub zbyt długim trzymaniu na włosach mogą doprowadzić do ich zniszczenia.

Niektóre produkty to koloryzacji, takie jak popularny toner do włosów Onlybio, nie potrzebują dodawania utleniacza – ich zadaniem jest lekkie tonowanie koloru, wybijanie danego pigmentu tak, by tylko lekko uświetnić barwę włosa albo nadać fryzurze ciekawą poświatę w wybranym kolorze.

Na takie rozwiązanie warto postawić wtedy, kiedy Twoje włosy są osłabione zabiegami albo niezbyt mocne z natury oraz wtedy, gdy marzy Ci się zmiana koloru tymczasowo albo bardzo subtelnie – bez wykonywania inwazyjnych zabiegów fryzjerskich.

Praktyczne wskazówki dodatkowe

Przy mieszaniu utleniacza z farbą warto korzystać z miarki, dzięki której możesz dozować produkt bardzo precyzyjnie. Wybierz także naczynie i mieszadło, które pozwoli Ci rozprowadzić oba produkty dokładnie, dla uzyskania jednolitej konsystencji mieszanki.

Możesz także przeprowadzić przed farbowaniem test jednego pasma, aby upewnić się, że wybrane przez Ciebie proporcje dadzą taki efekt, o jaki Ci chodziło.

Przestrzegaj czasu trzymania mieszanki na włosach sugerowanego przez producenta – zbyt długie przetrzymywanie może uszkodzić włosy, zaś zbyt krótkie – dać słaby efekt.

Trzymamy kciuki za udane metamorfozy – pamiętaj, że najważniejsza jest jakość produktów, których użyjesz!

Artykuł sponsorowany