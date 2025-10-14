Robert De Niro to legenda kina i współwłaściciel sieci Nobu. Aktor postanowił postawić pod samym Wawelem eksluzywny obiekt z restauracją i biurami. Wśród krakowian wybuchła wielka afera. Mieszkańcy Zwierzyńca są wściekli!

Wysoki, bo aż na 16 metrów budynek powstaje przy ulicy Kraszewskiego, tuż obok krakowskich Błoń i stadionu Cracovii. Na zewnątrz będzie można podziwiać luksus i prestiż, a w środku apartamenty, sale konferencyjne i restauracje Nobu, która jest znana z Tokio, Londynu i Nowego Yorku.

Sąsiedzi tej inwestycji nie są zachwyceni i od miesięcy toczą gorące dyskusje i protesty. Najnowszy pomysł artysty przelał czarę goryczy. Chodzi o likwidację kilkudziesięciu miejsc parkingowych i zamianę jezdni na zielony deptak.

Zabiorą państwo mieszkańcom kilkadziesiąt miejsc parkingowych i sprowadzą cały ruch pod nasze okna, żebyśmy mieli zielono? To jedno z najbardziej zielonych miejsc w Krakowie! Czy to jest ,,Dzień Świra”?! — cytuje gazeta jedną z mieszkanek krakowskiego Zwierzyńca.

Niedawno odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy ul. Kraszewskiego. Zjawiło się na nim ponad 100 mieszkańców. Wszyscy są przeciwni tego przedsięwzięcia. Co ciekawe, sala na spotkaniu wybuchła śmiechem, gdy przedstawiciel Zarządu Dróg Miasta Krakowa tłumaczył, że projekt wpisuje się w politykę odbetonowywania miasta.

Sala na tę odpowiedź wybuchnęła salwą śmiechu. Przedstawiciel Zarządu Dróg tłumaczył, że byłby to remont i przebudowa na koszt inwestora, a przy tym zazielenianie tego obszaru. Mieszkańcy przypominali z kolei, że mowa jest przecież o obszarze tuż obok Błoń i niedaleko parku Jordana, w dzielnicy, która ma Las Wolski i wały wiślane — czytamy w artykule Gazety Krakowskiej.

Podczas, gdy przedstawiciele inwestora tłumaczą, że projekt wzbogaci przestrzeń miejską, to mieszkańcy wskazują, że zostało już wyciętych 27 drzew, a kolejne obumierają, bo mają zniszczone korzenie przez ciężarówki. To nie pierwszy protest przeciwko budowanie. Pod petycją podpisało się już ponad 600 osób.