Robert Karaś to triathlonista i jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Jego kariera obiła się szerokim echem nie tylko podczas licznych sukcesów, ale także podczas afery antydopingowej. Teraz w rozmowie z „Dzień Dobry TVN” wyznał, jaki ma stosunek do tej całej sytuacji i przyjętego przez niego zastrzyku.

Robert Karaś o aferze antydopingowej

Robert Karaś już od jakiegoś czasu mierzy się ze sprawą dotyczącą dopingu. Podczas zawodów Florida ANVIL Ultra Triathlon 24 lutego 2024 roku wykryto u sportowca obecność zakazanej substancji. Natomiast pierwsze jego naruszenie miało już miejsce podczas zawodów nadzorowanych przez Międzynarodową Federację Ultratriathlonu. Z tego względu, że triathlonista naruszył przepisy po raz kolejny w ciągu 10 lat zapadła decyzja o wydłużeniu jego kary.

Jego nowe zawieszenie ma wejść w życie dopiero po wygaśnięciu obecnego zawieszenia przez IUTA, które kończy się 29 maja 2025 roku. Oznacza to, że Robert nie będzie mógł startować w zawodach aż do 2033 roku. Dodatkowo musi zwrócić wszystkie nagrody i medale zdobyte od czasu startu w zawodach na Florydzie.

Pan Robert Karaś dwukrotnie naruszył przepisy antydopingowe poprzez stosowanie dwóch różnych „zestawów” substancji zabronionych. Za pierwszym razem był to drostanolon i meldonium, za drugim drostanolon i klomifen. Za pierwsze naruszenie został skazany na dwa lata dyskwalifikacji. W trakcie trwania kary wziął udział w zawodach (czym naruszył przepisy dot. zakazu startów), następnie został skontrolowany i w rezultacie został skazany, decyzją USADA, na karę 8 lat dyskwalifikacji, które liczone będą od momentu zakończenia pierwszej nałożonej na niego sankcji – czytamy na oficjalnej stronie Polskiej Agnecji Dopingowej.

Teraz w rozmowie z Mateuszem Hładkim dla „Dzień Dobry TVN”, Robert Karaś mówił o braku wiedzy na temat substancji jaką u niego wykryto, a rzekomo została podana. Sportowiec tłumaczył to tym, że jak idzie do innych specjalistów, to też nie ma wiedzy na temat ich wykonywanych zabiegów czy profesji.