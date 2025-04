Wystarczył jeden wykład, by Katarzyna Dowbor natychmiast podjęła decyzję o szczepieniu. Gwiazda TVP przyznała, że wcześniej dbała wyłącznie o bezpieczeństwo swoich zwierząt, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Teraz ostrzega innych i zachęca do działania: „To nie żarty, nie ma na to lekarstwa”.

Katarzyna Dowbor ostrzega przed groźną chorobą! „Ja już zamówiłam szczepionkę”

Katarzyna Dowbor nigdy nie lekceważyła zagrożeń zdrowotnych, ale dopiero teraz uświadomiła sobie, jak poważne może być zakażenie wirusem KZM. Dziennikarka znana z programów ,,Nasz nowy dom” i ,,Pytanie na śniadanie” przyznała w rozmowie z Newserią, że wcześniej skupiała się wyłącznie na ochronie swoich zwierząt – psów, kotów i koni – nie wiedząc, że sama może być równie narażona na niebezpieczne skutki ugryzienia kleszcza.

Zabezpieczam się przeciwko kleszczom, ale powiem szczerze, że kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, jak ciężką i nieodwracalną chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu – powiedziała.

Według danych przedstawionych na konferencji otwierającej 8. edycję kampanii „Nie igraj z kleszczem. Wygraj z KZM!”, liczba przypadków kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce wzrosła z 265 w 2019 roku do prawie 800 w 2024. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku odnotowano już 31 zakażeń. Dziennikarka nie zamierza czekać – już zamówiła szczepionkę i zapisała się na wizytę.

Dopiero kiedy usłyszałam te dane, zrozumiałam, że muszę się zaszczepić. To była natychmiastowa decyzja – dodała.

Jak tłumaczy dziennikarka, jej zwierzęta są regularnie zabezpieczane tabletkami i obrożami przeciwkleszczowymi, ale wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy, że pasożyt z łatwością może przejść z pupila na człowieka. W sytuacji, gdy nie istnieje żadne leczenie przyczynowe dla KZM, jedyną skuteczną ochroną pozostaje szczepionka.

Zapominamy, że ten kleszcz z naszego pupila może przejść na nas. I wtedy, bez odpowiedniego zabezpieczenia, jesteśmy bezbronni – ostrzega.

Eksperci podkreślają, że dwie dawki szczepienia dają już 90-procentową skuteczność, a trzecia pozwala utrzymać odporność na lata. Mimo to szczepionych jest zaledwie 10 proc. Polaków. Katarzyna Dowbor zachęca do zmiany tych statystyk – zanim będzie za późno.