Jazda na rowerze to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu aktywnie a przy tym bardziej ekologiczna forma komunikacji. Na rynku coraz większą popularnością cieszą się modele z napędem elektrycznym. Wśród ich zalet wymienia się możliwość szybszej jazdy bez nadmiernego zmęczenia użytkownika. Dowiedz się, dla kogo rower elektryczny będzie idealnym zakupem i gdzie znaleźć dobre modele.

Czym jest rower elektryczny? Dla kogo rower elektryczny? Rodzaje rowerów elektrycznych Rowery elektryczne w Media Expert — jakie modele są w ofercie?

Zastanawiasz się nad zakupem roweru elektrycznego? Sprawdź, czy warto go mieć i jakie są rodzaje.

Czym jest rower elektryczny?

Rower elektryczny różni się od tradycyjnego napędem. Jest on bowiem wyposażony w silnik o mocy nie większej niż 250 W i może jechać w świetle przepisów z prędkością maksymalną wynoszącą 25 km/h. Po jej osiągnięciu napęd się wyłącza, a rower jest wtedy zasilany manualnie. Zatem z takiego pojazdu można korzystać zarówno w sposób tradycyjny, jak i cieszyć się mniej męczącą jazdą. Silnik uruchamia się automatycznie po wprowadzeniu pedałów w ruch. Zwykle jest on umiejscowiony przy kole. Oprócz jednostki napędowej rowery elektryczne są także wyposażone w akumulator, który w zależności od pojemności umożliwiają zasięg do 70, 100, a nawet 120 kilometrów.

Dla kogo rower elektryczny?

Wiele osób zastanawia się, czy zakup roweru elektrycznego jest odpowiedni dla nich. Taki pojazd doskonale sprawdzi się zarówno u młodych osób, jak i seniorów. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają spędzać aktywnie czas i stawiają na ekologiczny transport. To doskonały środek komunikacji dla osób ceniących sobie możliwość uprawiania sportu, a także komfortu jazdy. Dlatego obecnie na rynku można znaleźć nie tylko elektryczne rowery miejskie, ale również jednokołowce do jazdy w górach czy po terenie. Zatem e-bike sprawdzi się u każdego, kto kocha tradycyjną jazdę na jednokołowcu i ceni sobie wygodę. Ogromną zaletą rowerów ekologicznych jest także niski koszt użytkowania. Jazda takim pojazdem jest znacznie tańsza niż samochodem osobowym czy motorem zasilanym silnikiem spalinowym.

Rodzaje rowerów elektrycznych

Rowery elektryczne od lat cieszą się rosnącą popularnością. Oto najczęściej wybierane rodzaje:

MTB

Rower elektryczny MTB to wielozadaniowy pojazd do jazdy po trudnym i zróżnicowanym terenie. Doskonale sprawdzi się u użytkowników, którzy chcą się poruszać po górach czy lesie. Zasilanie elektryczne sprawi, że nawet przy zmęczeniu będziesz dalej pokonywać kolejne kilometry.

miejski

Rower elektryczny miejski to doskonała inwestycja dla tych, którzy najczęściej poruszają się po utwardzonych drogach. To idealny model do dojeżdżania do pracy czy jazdy po zatłoczonym śródmieściu. Warto wybrać rowery elektryczne miejskie wyposażone w efektywne oświetlenie i błotnik. Zaletą będzie pojemny akumulator.

trekkingowy

Rower elektryczny trekkingowy jest niezastąpiony, gdy lubisz długie przejażdżki, również po nieutwardzonym terenie. To idealny pojazd na turystyczne wyprawy.

To najpopularniejsze rodzaje rowerów elektrycznych. Warto wybrać model, który najlepiej się sprawdzi przy Twoich potrzebach.

Rowery elektryczne w Media Expert — jakie modele są w ofercie?

Czy wiedziałeś, że znajdziesz rowery elektryczne w Media Expert? Dzięki bogatej ofercie możesz wybierać pomiędzy modelami do jazdy po mieście, górach czy nieutwardzonych szosach. W zależności od preferencji zdecyduj się na produkty o zasięgu od 70 km do nawet 120 km. Media Expert ma w swoim asortymencie rowery w różnych rozmiarach, dzięki czemu łatwo dopasujesz odpowiedni model do swojego wzrostu.

Materiał partnera