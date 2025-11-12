Runął samolot z gwiazdą telewizji na pokładzie. Tragiczne doniesienia

Świat południowoafrykańskiej telewizji pogrążony jest w żałobie. W tragicznym wypadku helikoptera zginęła Mynie Steffens – znana kucharka, autorka książek i pilotka. Artystka, która łączyła pasję do gotowania z miłością do latania, zginęła podczas wykonywania oprysków na farmie cytrusowej. Szczegóły tragedii są wstrząsające.

Nie żyje gwiazda programu kulinarnego. Zginęła w katastrofie

Do tragedii doszło w poniedziałek, 10 listopada, w prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki. Jak poinformował George Herald, Steffens pilotowała helikopter podczas oprysków farmy cytrusów. Około godziny 8:00 maszyna zahaczyła o linię energetyczną i runęła na ziemię.

Śmigłowiec został znacznie uszkodzony w wyniku siły uderzenia – przekazał Wydział Badań Wypadków i Incydentów.

Na zdjęciach z miejsca tragedii, opublikowanych przez organizację Exec Ops, widać szczątki maszyny leżące na trawiastej łące. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, nie mogli już pomóc 43-letniej pilotce.

Gwiazda, którą kochała cała Afryka

Mynie Steffens była znaną postacią południowoafrykańskiego show-biznesu. Popularność przyniósł jej program kulinarny „Speel met Vuur” („Igranie z ogniem”), który prowadziła wraz z przyjaciółką z liceum, Aldi van der Walt. Widzowie pokochali jej naturalność, energię i oryginalne podejście do kuchni.

W 2021 roku wydała książkę kucharską „Mynie Plays with Fire”, w której dzieliła się przepisami na tradycyjny braai – grill przygotowywany na otwartym ogniu, będący częścią południowoafrykańskiej kultury.

„Mynie żyła pełnią życia”

Bliscy i współpracownicy nie kryją łez.

Mynie żyła pełnią życia. Była pełna pomysłów, które zawsze potrafiła zamienić w sukces. Zjednywała sobie ludzi szczerością i pasją – powiedziała jej przyjaciółka.

Stacja VIA TV, która emitowała jej program, wydała specjalne oświadczenie: