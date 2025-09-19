18 września w wieku 52 lat zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego i mama ich syna, Ryszarda juniora. Rodzina obecnie pogrążona jest w żałobie i czeka na wyniki sekcji zwłok, które są zaplanowane na poniedziałek. W sieci zdobył się pożegnać swoją mamę nastolatek, który zamieścił na Facebook jej czarno-białe zdjęcie. Pod nim napisał ,,Kocham Cię Mamo… (*)”.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Miała 52 lata

Występ zapamiętany na zawsze

Syn Ryszarda i Edyty Rynkowskich kilkanaście miesięcy temu sprawił im przemiłą niespodziankę. Ryszard Junior przed swoimi 18-urodzinami zadebiutował jako wokalista i tym samym sprawił rodzicom miłą niespodziankę:

Na sali rozległy się gromkie brawa – czytamy na Glampress.pl.

Nastolatek zaskoczył wszystkich, ponieważ każdy liczył, że wykona utwór swojego ojca, który jest znanym wokalistą. W duecie ze swojĄ przyjaciółką wykonał utwór z repertuaru Mezo i Kasi Wilk. Utwór nosi tytuł ,, Sacrum” i opowiada o miłości, akceptacji i odnalezieniu swojego szczęśliwego miejsca.

Kiedy podniósł mikrofon do ust i zaczął śpiewać, na sali rozległy się gromkie brawa, widać było, że młody Rynkowski cieszy się sympatią rówieśników – relacjonował jeden ze świadków na łamach portalu.

17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego pożegnał mamę. Ten gest chwyta za serce

Występ miał miejsce w liceum i został nagrany. Niestety nie trafił do sieci, gdyż licealiści przesyłały go tylko między sobą. Jedynie rodzice Ryszarda dostali nagranie na pamiątkę.

O tym, że syn jest muzykalny Ryszard Rynkowski wspominał już kilka lat temu w wywiadzie dla Vivy. Jest wspaniałym chłopakiem, który odziedziczył urodę po mojej żonie – ciemne, duże oczy i dużo kręconych włosów. Po Edycie ma też wrażliwość. A po mnie? Może muzykalność i nadruchliwość – mówił piosenkarz.

Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo

Dziś ten wyjątkowy występ sprzed kilku miesięcy staje się jeszcze bardziej poruszający. Był jednym z ostatnich momentów, kiedy Edyta mogła zobaczyć swojego syna na scenie i cieszyć się jego przepięknym talentem.