Rodzinę Ryszarda Rynkowskiego spotkała niewyobrażalna tragedia. 52-letnia Edyta Rynkowska została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Teraz głos zabrał ich syn, Ryszard junior, który opublikował w sieci poruszające pożegnanie.

Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo

17-letni syn Ryszarda Rynkowskiego żegna mamę

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego wstrząsnęła opinią publiczną. Informacja o odejściu Edyty Rynkowskiej obiegła media w czwartek późnym popołudniem, wywołując falę współczucia i niedowierzania. 52-latka została znaleziona martwa w rodzinnym mieszkaniu w Brodnicy.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje! Miała 52 lata!

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura podjęła decyzję o zabezpieczeniu ciała w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Na ten moment wykluczamy udział osób trzecich, przyczynę śmierci wskaże sekcja – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Edyta była drugą żoną piosenkarza, młodszą od niego o ponad dwie dekady. Para pobrała się w 2006 roku, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn, Ryszard junior. Żona artysty była dla niego ogromnym wsparciem w trudnych chwilach – trwała przy nim w czasie załamania nerwowego w 2016 roku i głośnych problemów prawnych sprzed kilku lat.

Po śmierci pierwszej żony poślubił swoją FANKĘ. Tak wyglądała miłość z Edytą Rynkowską

Teraz, w obliczu tragedii, ich 17-letni syn zabrał głos. Na swoim profilu opublikował czarno-białą fotografię mamy, pod którą zamieścił krótkie, ale przejmujące słowa: „Kocham Cię, Mamo”.

Gest nastolatka poruszył internautów, którzy zasypali go komentarzami wsparcia.

„Wyrazy głębokiego współczucia” ,

, „Rysiu, bardzo mi przykro. Trudno w to uwierzyć” ,

, „Trzymaj się, jesteśmy z Tobą” – pisali poruszeni obserwatorzy.

Strata Edyty Rynkowskiej to dramat, z którym rodzina dopiero będzie musiała się zmierzyć. Najbliżsi piosenkarza i jego syna proszą w tym czasie o uszanowanie prywatności.