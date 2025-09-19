Rodzina i fani Ryszarda Rynkowskiego wciąż nie mogą uwierzyć w dramat, który rozegrał się 18 września. To właśnie wtedy w mieszkaniu artysty odnaleziono ciało jego żony, Edyty. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura, która ujawnia pierwsze szczegóły postępowania.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje! Miała 52 lata!

Prokuratura zabrała głos po śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Ruszyło śledztwo

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego odbiła się szerokim echem w polskich mediach. 18 września około godziny 15:30 w jednym z mieszkań w Brodnicy znaleziono ciało 52-letniej Edyty Rynkowskiej. Na miejsce wezwano pogotowie, jednak lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon.

Według doniesień, ciało kobiety odkryła jedna z osób z rodziny, która natychmiast powiadomiła służby. Niedługo później do mediów dotarła informacja, że zmarłą była żona popularnego wokalisty, znanego z takich przebojów jak ,,Jedzie pociąg z daleka”.

Teraz do sprawy odniosła się prokuratura. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu potwierdziła, że ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak na ten moment nie ma podstaw, by mówić o udziale osób trzecich – podkreślają śledczy.

Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mogły być problemy zdrowotne, choć na pełne wyniki sekcji trzeba jeszcze poczekać. Prokuratura zaznacza, że jej celem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

Edyta Rynkowska była drugą żoną artysty, młodszą od niego o ponad dwie dekady. Para pobrała się w 2006 roku, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn, Ryszard junior. Ich historia miłości zaczęła się od koncertu Ryszarda. Edyta była wielką fanką Rynkowskiego, a znajomość szybko przerodziła się w związek, który przetrwał prawie dwie dekady.

Dziś piosenkarz i jego rodzina mierzą się z niewyobrażalną stratą. Śledztwo ma dać odpowiedź na pytanie, co dokładnie wydarzyło się 18 września w brodnickim mieszkaniu.