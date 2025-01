Sandra Kubicka nie boi się otwarcie mówić o swoim ciele i samoakceptacji. Modelka, która od lat inspiruje kobiety swoją pewnością siebie, znowu musiała zmierzyć się z komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Tym razem poszło o… „tygrysie paski”, czyli rozstępy, które widoczne są na jej ciele.

Influencerka wrzuciła na Instagrama zdjęcie w skąpym, panterkowym bikini, na którym widać jej rozstępy na biodrach i udach. Jak się okazuje, część internautów postanowiła to skomentować. Modelka nie pozostała im dłużna i szybko odniosła się do zamieszania wokół jej wyglądu.

W relacji na Instagramie Sandra wyjaśniła, że zupełnie nie przejmuje się swoimi rozstępami i nie zamierza z nimi walczyć:

Tyle komentarzy o moich tygrysich paskach. Jest to hit, bo ja nie pamiętam, że je mam, dopóki ktoś nie zwróci na nie uwagi – napisała Kubicka.

Dodała też, że rozstępy ma od 16. roku życia i nigdy nie zastanawiała się nad ich brakiem:

Nie widzę totalnie problemu w tym i nawet nie chcę nic z nimi robić – podsumowała modelka, dając jasno do zrozumienia, że czuje się dobrze we własnym ciele.

Szczera odpowiedź Kubickiej spotkała się z ogromnym uznaniem wśród jej obserwatorów. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy: ,,Piękne rozstępy.(…) przy tobie kompleksy nie istnieją’’, ,,Witaj w gronie kobiet z paskami tygrysimi na pupie. I za to, że to pokazujesz wielkie brawa, bo wiele kobiet ma z tego tytułu kompleksy, a ty to przy okazji normalizujesz.’’, ,,Nareszcie real insta a nie obłuda! Brawo dziewczyno za odwagę i prawdę w dzisiejszych czasach!’’

To nie pierwszy raz, gdy Sandra Kubicka pokazuje się bez filtrów i retuszu, promując naturalność. Modelka wielokrotnie podkreślała, że ciało każdej kobiety jest piękne, niezależnie od niedoskonałości. Jej podejście to mocny przekaz w świecie social mediów, gdzie nadal wiele osób ukrywa swoje naturalne cechy pod warstwą filtrów i edycji zdjęć. Czy gwiazdy powinny częściej pokazywać naturalne ciała, zamiast nierealistycznych, wyretuszowanych obrazów?

