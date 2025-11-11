Dziś w całej Polsce celebrowane jest Święto Niepodległości. Tymczasem córka Ani Przybylskiej pokazała się w odważnym bikini. Zaprezentowała nienaganne kształty.

Gwiazdy świętują Dzień Niepodległości

Święto Niepodległości to dla polskich gwiazd okazja do publicznego wyrażenia patriotyzmu, często za pośrednictwem mediów społecznościowych. Znane osobistości, takie jak Martyna Wojciechowska, Michał Żebrowski czy Małgorzata Rozenek, publikują zazwyczaj zdjęcia z biało-czerwoną flagą lub nagrania z refleksjami na temat wolności, długu wobec przodków i dumy z bycia Polakiem.

Oprócz wpisów w internecie wiele gwiazd uczestniczy w uroczystych koncertach patriotycznych organizowanych w różnych miastach kraju (np. w Warszawie, Wrocławiu czy Lublinie), które często są transmitowane w telewizji. Najważniejsze postaci życia publicznego, w tym Para Prezydencka, biorą udział w oficjalnych uroczystościach państwowych, mszach i składaniu wieńców, dając tym samym przykład celebracji tego ważnego dnia.

Nie wszyscy jednak angażują się w działania związane z celebracją tego święta. Oliwia Bieniuk udostępniła kadry z rajskich wakacji.

Oliwia Bieniuk poszła w ślady matki Oliwia Bieniuk, to według wielu dziedziczka talentu i uroku swojej matki, Anny Przybylskiej, która z powodzeniem wykuwa własną ścieżkę w show-biznesie. Choć jej początkiem był serial „Gliniarze”, to „Taniec z Gwiazdami” przeniósł ją do grona najpopularniejszych postaci w Polsce. Aktualnie jej kariera nabiera zawrotnego tempa, a młoda gwiazda zgromadziła już niemal 300 tysięcy oddanych fanów w mediach społecznościowych. Bieniuk umiejętnie łączy budowanie aury tajemniczości z okazjonalnym dzieleniem się fragmentami prywatnego życia, co potęguje jej wyjątkową więź z widzami.

Oliwia Bieniuk pozuje w kusym bikini

Oliwia Bieniuk właśnie rozgrzała internautów do czerwoności. Wszystko za sprawą opublikowanych zdjęć na Instagramie. Córka Ani Przybylskiej zapozowała na tle palmy w mocno wyciętym bikini w panterkę. W jednym z komentarzy napisała, że znajduje się na hawajskiej wyspie O’Ahu.

Dobrze tutaj wrócić! – napisała Oliwia Bieniuk.

Fani w komentarzach rozpływają się nad urodą Oliwii Bieniuk. Jej figura i wygląd wywołały fale komplementów.

Śliczna figura

Cudnie

Bajecznie wyglądasz

Najpiękniejsza w internecie

Piękna – czytamy.

