Styl z klasą na wielkie chwile. Izabela Janachowska w kampanii MOHITO

W życiu każdej kobiety są chwile, które wymagają szczególnej oprawy. Letni sezon pełen jest takich okazji – śluby, komunie, rodzinne przyjęcia. MOHITO wychodzi naprzeciw tym potrzebom z kolekcją, która łączy nowoczesną elegancję z praktycznym podejściem do mody. Do współpracy zaproszono Izabelę Janachowską – autorytet w świecie ceremonii i stylu, osobę, która doskonale rozumie wagę detalu i znaczenie odpowiednio dobranej stylizacji.

Efekt? Przemyślana kampania, która prezentuje nie tylko ubrania, ale całą filozofię kobiecości – pewnej siebie, obecnej tu i teraz, gotowej celebrować ważne chwile z klasą.

Kolor, detal i forma – wszystko ma znaczenie

Głównym atutem kolekcji jest jej wszechstronność. MOHITO proponuje modele, które nie tylko robią wrażenie, ale też odpowiadają na realne potrzeby kobiet. Zwiewne sukienki maxi, dopasowane midi z subtelnymi marszczeniami, eleganckie mini z dekoracyjnymi drapowaniami – wszystkie łączy jedno: funkcjonalność. Każdy krój został zaprojektowany tak, by podkreślać sylwetkę, a jednocześnie zapewniać komfort noszenia i swobodę ruchów.

To ubrania, które mają być obecne w ruchu – na parkiecie, w ogrodzie, podczas uroczystości i w obiektywie aparatu. Styl idzie tu w parze z praktycznością, co czyni kolekcję wyjątkowo trafioną odpowiedzią na potrzeby współczesnych kobiet.

Kolekcja operuje silnym kontrastem: elegancki off white spotyka się z intensywną czerwienią. To zestawienie nieprzypadkowe – jasna paleta buduje wrażenie świeżości, subtelności i lekkości, natomiast czerwień przyciąga uwagę, budując obraz kobiety pewnej siebie i zdecydowanej. Ten dialog kolorów pozwala kobietom dopasować stylizację do siebie – nie na odwrót.

W kolekcji pojawiają się również elementy takie jak baskinki, rozcięcia, wiązania i asymetrie. To detale, które tworzą charakter – nie dominują nad całością, ale subtelnie podkreślają indywidualizm każdej sylwetki.

Nowoczesna elegancja w stylu MOHITO

Choć sukienki są bezdyskusyjną osią kolekcji, warto zwrócić uwagę na propozycje alternatywne. Garniturowe spodnie z szerokimi nogawkami, kobiece komplety z kamizelką, eleganckie topy – to opcje dla kobiet, które szukają czegoś mniej oczywistego, ale równie efektownego. Takie rozwiązania świetnie sprawdzą się podczas bardziej formalnych spotkań, jak i w codziennych kontekstach – pozwalając stylizacji „pracować” także po zakończeniu sezonu okazji.

Premiera kolekcji

Kolekcja MOHITO & Izabela Janachowska będzie dostępna w salonach stacjonarnych oraz online od kwietnia 2025 roku. To doskonała okazja, by uzupełnić garderobę o stylizacje, które łączą estetykę, wygodę i ponadczasowość – zaprojektowane z myślą o chwilach, które zasługują na odpowiednią oprawę.

