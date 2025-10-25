To bez dwóch zdań najbardziej komentowany ślub w polskim show-biznesie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” w otoczeniu bliskich, w miejscu oddalonym od zgiełku i kamer. W sieci już wrze, a internauci nie mogą oderwać wzroku od ślubnej stylizacji aktorki. Specjalnie dla naszej redakcji głos zabrała stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro, która słynie z błyskotliwych i trafnych komentarzy dotyczących kreacji gwiazd.

Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła ślubną stylizację Katarzyny Cichopek

Uroczystość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to wydarzenie, na które czekały tysiące internautów. Zakochani, po latach medialnych zawirowań i plotek, wreszcie przypieczętowali swoją miłość. Choć para starała się zachować szczegóły uroczystości w tajemnicy, w sieci już pojawiły się pierwsze zdjęcia i nagrania.

Nie mogło zabraknąć dyskusji o sukni ślubnej Katarzyny Cichopek, która jak wynika z pierwszych relacji, zrobiła ogromne wrażenie. Co na temat wyboru sukni powiedziała stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro? Znana stylistka wypowiedziała się w rozmowie z Kozaczkiem:

Miało być jak u Hitchcocka najpierw trzęsienie ziemi, a potem coraz mocniej. Tymczasem góra urodziła mysz. I choć atmosfera, emocje i humor tego dnia z pewnością dopisały, to patrząc na kreację Katarzyny Cichopek, trudno oprzeć się wrażeniu, że spodziewaliśmy się… czegoś więcej. Nie mówię tego złośliwie. Nie mówię też tego „bo trzeba”. Ale muszę zapytać: Kasiu, dlaczego nas nie olśniłaś? Przecież potrafisz! Jeśli odpowiedzią jest miłość — zrozumiem – tłumaczy Ewa Rubasińska-Ianiro.

Stylistka wciąż się zastanawia, dlaczego suknia ślubna Cichopek była bez efektów specjalnych. Natomiast podkreśla, że jej kreacja ślubna nie jest zła, ale zbyt minimalistyczna:

„Być może zbyt często oczekujemy od artystów, że ich życie, styl i emocje będą widowiskiem. A tymczasem dostaliśmy coś innego: spokój, klasykę i perfekcyjny krawiecki porządek. Kreacja Katarzyny to elegancja w wydaniu minimalistycznym proporcje dopracowane, linia czysta, tkanina godna. Wszystko na swoim miejscu. I choć brakowało iskry, to nie brakowało smaku”.

Skomentowała także kreacje Maćka Kurzajewskiego: „Od zawsze w najlepszych rękach projektantów, z idealną sylwetką i naturalną prezencją. Cóż mógł zrobić innego, jak nie postawić podobnie jak jego świeżo poślubiona żona na klasykę w najbezpieczniejszym wydaniu”.

Bo teraz grają w jednej drużynie, a ta drużyna postawiła na pewność, spokój i sprawdzone rozwiązania. Są w Chinach takie sesje ślubne, które pokazują pary młode w idealnej symetrii, niemal jak w porcelanie — perfekcyjne w każdym pikselu. Dziś mamy naszą polską wersję tej perfekcji: Katarzynę i Macieja. Wyglądają pięknie, godnie, bezpretensjonalnie. I może właśnie o to chodziło. Żeby nie było krytyki – podkreśliła stylistka.

Ewa Rubasińska-Ianiro jest znaną stylistką gwiazd. Współpracowała między innymi z Katarzyną Zdanowicz, Ewą Farną, Dodą, czy też Edytą Górniak.