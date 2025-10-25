Tak wyglądała pierwsza suknia ślubna Cichopek! Jaka będzie tym razem? Ta projektantka wie, co robi!

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Katarzyna Cichopek wybrała wtedy romantyczną, ale jednocześnie bardzo nowoczesną stylizację. Jej suknia ślubna była pełna objętości, wykonana z delikatnych warstw tiulu, które tworzyły efekt lekkiej spódnicy i wyglądały niczym pióra. Gorsetowy krój podkreślał jej sylwetkę, a całość uzupełniła bardzo drogim płaszczykiem marki Burberry. Cichopek kilka lat później zdradziła, że za suknią jeździła aż do USA, jednak ostatecznie za projekt odpowiadał Maciej Zień.

„Przed ślubem wszyscy mnie pytali, jak wygląda moja suknia ślubna, a ja odpowiadałam: „Nie wiem”. Kilka tygodni wcześniej polecieliśmy do USA w podróż przedślubną. Uznałam, że tam na pewno uda mi się coś wybrać, ale niczego nie znalazłam. Wtedy zadzwonił Maciej Zień i powiedział, że ma coś dla mnie. I rzeczywiście okazało się, że suknia jego projektu wygląda dokładnie jak ta, którą sobie wymarzyłam” – mówiła w rozmowie z „Galą” Cichopek.