Ostatnio nad kwestią wizerunkową Sylwii Grzeszczak zebrały się ciemne chmury. Tydzień temu reżyser Michał Pańszczyk postanowił opowiedzieć o swoim rozczarowaniu i przykrej współpracy z wokalistką. Jego nagranie poparł teraz znany projektant, który również wyznał, że nie ma najlepszych wspomnień z Grzeszczak.

Reżyser skarży się na Sylwię Grzeszczak: „Jeżeli umawiasz się z ludźmi na rzeczy, to wywiązuj się z tego” (WIDEO)

Jakiś czas temu Michał Pańszczyk nagrał TikToka, w którym opowiedział o pracy z Sylwią Grzeszczak. Reżyser zaznaczył, że nie on, a sama Grzeszczak zabiegała o współpracę z nim, która koniec końców okazała się totalną katastrofą. Zaczynając od tego, że musiał on sam opłacić ludzi, kończąc na tym, że po zrealizowaniu konceptu teledysku artystka sama zaczęła działać na planie bez jego wiedzy, a później podczas koncertu wykorzystała po części jego motyw przewodni.

Szczęśliwie zakochana Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała dokazują na stoku. Już się nie kryją ze związkiem! (FOTO)

Pod opublikowanym filmikiem Pańszczyka głos postanowił zabrać również projektant Robert Czerwik, który również współpracował z Grzeszczak. Niestety on również nie pochwala zachowania artystki i skarży się na brak wdzięczności.

Przyznaję, że mam również niesmak w kontekście pani Sylwii… Ubrałem ją na festiwal w Opolu lub Sopocie, już nie pamiętam… Zero dziękuję, zero oznaczenia itd. Smutne – napisał Robert Czerwik.

Sylwia Grzeszczak potwierdziła związek! Spędziła z ukochanym Sylwestra i oznaczyła go w podsumowaniu roku

Pańszczyk zauważył również wpis projektanta i ucieszył się, że ten miał również odwagę o tym powiedzieć, podkreślając jeszcze raz, że współpraca z artystką nie jest fajna.

O, Robert, dziękuję za te słowa publicznie!!! Napisało do mnie wielu twórców na DM,ale nikt nie ma odwagi powiedzieć głośno, że ta Pani to niefajny człowiek we współpracy – odpisał Pańszczyk.