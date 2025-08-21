Skolim to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów disco polo w Polsce, a jego koncerty przyciągają tłumy. Jednak tego, co wydarzył się na wydarzeniu w Rewalu, nie spodziewał się nikt. Nagle na scenę wkroczyli funkcjonariusze policji i zakuli w kajdanki jednego z muzyków towarzyszącego artyście.

Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, w ostatnich latach podbił polską scenę muzyczną hitami, które królują na listach przebojów disco polo. Artysta podróżuje po całym kraju, gromadzi tłumy pod sceną, a jego kalendarz koncertów pęka w szwach.

Środowy koncert w amfiteatrze w Rewalu zapowiadał się jak każdy inny. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, dopóki na scenie nie pojawiło się dwóch policjantów.

Publiczność oniemiała, gdy funkcjonariusze podeszli do gitarzysty Skolima, Luxona, który znajdował się właśnie przy mikrofonie. Muzyk został zakuty w kajdanki i wyprowadzony w asyście policji na oczach widzów. W sieci szybko pojawiły się nagrania z szokującego zajścia, a fani nie kryli zdziwienia

Czy doszło do zatrzymania na oczach setek ludzi? Wszystko wskazuje na to, że sytuacja była jedynie wyreżyserowaną częścią koncertu. Ani Skolim, ani jego zespół nie odnieśli się do sprawy wprost, jednak w social mediach pojawiły się nagrania udostępniane przez uczestników występu.

Po ,,aresztowaniu” zespół ruszył w dalszą trasę i już następnego dnia planuje koncert w Międzyzdrojach. Jedno jest pewne- show w Rewalu przejdzie do historii jako jeden z najbardziej nietypowych .

A Wy co myślicie? Czy była to ustawka? Zobaczcie wideo poniżej i dajcie znać w komentarzach!