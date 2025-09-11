Lato było dla Skolima wyjątkowo pracowite, muzyk disco polo nie zwalniał tempa ani na moment. Występy na dożynkach, festynach i wielkich scenach telewizyjnych przyniosły mu nie tylko popularność, ale też… grube miliony. Podczas planu zdjęciowego do nowego teledysku zdradził, na co byłoby go stać po tak intensywnym sezonie. Fani przecierają oczy ze zdumienia.

Skolim zdradził, ile zarobił w wakacje. Padły grube miliony!

Konrad Skolimowski, znany lepiej jako Skolim, wystąpi już 27 września na Roztańczonym PGE Narodowym u boku takich gwiazd jak Doda czy Justyna Steczkowska. Ale zanim stanie na wielkiej scenie, zdołał zagrać… 66 koncertów tylko w sierpniu. Taki grafik to nie tylko wysiłek fizyczny, ale i ogromne zyski. Na pytanie ,,Faktu” o zarobki, Skolim nie bawił się w kokieterię.

Od groma. Całe bloki, całe osiedla mógłbym kupić – rzucił z uśmiechem.

Trudno się dziwić, że stał się jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci w branży. Skolim od kilku lat regularnie pojawia się na czołowych wydarzeniach disco polo, a jego klipy osiągają milionowe wyświetlenia.

W rozmowie z dziennikarzami muzyk wrócił pamięcią do swoich początków. Zanim ruszył w trasę z mikrofonem, znany był m.in. z roli w „Barwach szczęścia”. Już wtedy, jak sam przyznał, jego zarobki pozwalały mu „codziennie jeść fast foody”. Dziś jednak ma inny cel.

Dziś staram się czynić dobro, żeby ta obfitość się mnie trzymała. Chcę być przykładem dla młodych i starszych, że warto walczyć o marzenia – powiedział.

Wspomniał też o czasach, gdy jeździł starym BMW kupionym za kilka tysięcy złotych. Teraz jego kariera przypomina rajd po autostradzie sukcesu – bez korków, bez przystanków.

Choć mógłby pozwolić sobie na życie w luksusie, muzyk podkreśla, że bardziej niż fortuną, cieszy się z możliwości wpływania na ludzi. Jego historia „od zera do bohatera” trafia do tysięcy fanów, a jego koncerty przyciągają tłumy.

Czy Skolim rzeczywiście kupi całe osiedle? Tego nie wiadomo. Za to z pewnością jego konto po lecie 2025 wygląda znacznie bardziej imponująco niż jeszcze rok temu.